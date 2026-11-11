Papa León XIV agradece a los fieles desde la Nunciatura y pide orar por la paz mundial: "He vuelto a mi casa"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV protagonizó un emotivo momento durante su primera noche en el Perú, al aparecer desde el balcón de la Nunciatura Apostólica para dirigirse a los ciudadanos que llegaron hasta el lugar para expresarle su cariño. Visiblemente emocionado por regresar al país, agradeció la cálida bienvenida y compartió un mensaje de paz, unidad y reconciliación.

Papa León XIV da balconazo desde la Nunciatura

Desde lo alto de la sede diplomática, el sumo pontífice saludó a los presentes y manifestó su alegría por reencontrarse con una tierra que considera su hogar. Asimismo, destacó el entusiasmo de los fieles, quienes lo recibieron entre muestras de afecto, oraciones y celebraciones por su llegada al territorio peruano.

"Buenas noches, Lima. Buenas noches, Perú. No tengo palabras para agradecer esta acogida tan calurosa al haber vuelto hoy a mi casa. Aquí estoy en mi casa. ¡Qué hermoso encontrarlos a todos aquí, con tanto entusiasmo, tanta alegría y también tanta oración Agradezco muchísimo las oraciones de todos ustedes, especialmente en este periodo. Gracias", dijo en un inicio.

Durante su intervención, León XIV también hizo referencia a una paloma que se encontraba frente a la Nunciatura Apostólica, a la que tomó como símbolo de paz. A partir de esta imagen, invitó a los ciudadanos a convertirse en constructores de unidad y promotores de reconciliación, además de pedirles que elevaran sus oraciones por la paz en el mundo y en los países que atraviesan conflictos.

"Aquí, delante de la Nunciatura, hay esta hermosa paloma, signo de la paz. Queremos ser todos promotores y constructores de la paz, así que pido sinceramente las oraciones de todos por la paz en el mundo, por la paz en todos los países. Que sepamos ser constructores de unidad y promotores de reconciliación, y creamos profundamente en la paz", agregó.

El encuentro tuvo también un momento divertido cuando el papa reparó en los vecinos que viven cerca de la Nunciatura y que buscaban descansar. Con una sonrisa, comentó que podían continuar celebrando su llegada durante un tiempo más, aunque les pidió no prolongar la fiesta durante toda la noche para que todos pudieran dormir tranquilos.

Finalmente, antes de retirarse a descansar, el pontífice compartió una oración junto a los fieles congregados. De esta manera, León XIV cerró su primer encuentro público desde la Nunciatura Apostólica con un mensaje de agradecimiento y cercanía, en una jornada marcada por las muestras de cariño de los peruanos.