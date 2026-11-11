Papa León XIV reafirma con su identidad peruana durante primer discurso: "Regreso también a mi patria"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El primer mensaje oficial del papa León XIV en suelo peruano estuvo marcado por una profunda carga emotiva que rompió con el esquema tradicional del protocolo diplomático.

Al dirigirse a la presidenta de la República, ministros y representantes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional, el Santo Pontífice dejó en manifiesto que su visita no representa un viaje ordinario, sino el reencuentro con un territorio que modeló de manera definitiva su formación espiritual.

"Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Mi historia con el Perú comenzó mucho antes de que el Señor me confiara la Diócesis de Chiclayo. Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones y aprendí de su fe", enfatizó

La complicidad cotidiana y el valor de la nacionalidad

En su alocución, el Papa rememoró con cercanía las vivencias compartidas con las comunidades locales, destacando la hospitalidad que recibió durante su etapa como misionero. Con un tono cálido y empático, señaló que esas experiencias hicieron que se sintiera como un peruano más.

"Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa —y, por supuesto, algún buen ceviche— y me hicieron sentir uno de los suyos. En 2015 recibí la nacionalidad peruana. Aquel acto manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en mi vida desde mucho antes. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes".

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En su primer discurso en el Perú, el papa León XIV expresó su alegría por retornar al país que lo acogió desde muy joven. Además, recordó su etapa pastoral en el norte del territorio nacional. "Este regreso para mí tiene un significado muy... pic.twitter.com/8xF1UzKtE0 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

De pastor a compatriota: una visita que lo regresa a casa

Profundizando en el significado de su retorno ahora como líder de la Iglesia universal, el Santo Padre reafirmó con absoluta convicción que su travesía pastoral por el país constituye un pilar indeleble de su vocación, algo que no dudaría a volver a vivir y que hoy hace que esta visita sea, además, un reencuentro con la que ahora considera su propia patria.

"Si me fuera concedido recorrer esos años nuevamente, volvería a hacerlo con alegría, acogiendo tanto sus momentos felices como sus dificultades. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria".

En sintonía con este sentimiento, destacó cómo el afecto por el suelo peruano trasciende las fronteras geográficas, recordando anécdotas entrañables como cuando vio "a Roma vestirse de morado" por la devoción del Señor de los Milagros, prueba fehaciente de que la distancia física jamás extingue el amor por las raíces adoptadas.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En su primer discurso en el Perú, el papa León XIV expresó su orgullo por ser peruano. Acerca de ello, aseguró que esta visita apostólica al país es un regreso a su patria.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/IfmANWasSE — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

Las palabras del papa León XIV en su noche inaugural en Lima consolidaron un puente indestructible entre su magisterio universal como líder de la Iglesia y su identidad peruana.

Al depositar simbólicamente su plegaria en el bendito pozo de Santa Rosa de Lima y encomendar el porvenir de la nación, el pontífice selló un primer mensaje donde la fe, la memoria compartida y el orgullo de pertenecer a esta tierra se convirtieron en el eje central de su visita apostólica.