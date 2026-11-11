Papa León XIV exhorta a las instituciones a estar comprometidas con el bienestar de las personas

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de su segunda actividad oficial por su retorno al Perú, el papa León XIV se dirigió a las instituciones, a fin de que reafimen su compromiso y capacidad con el bienestar de los ciudadanos ante diversas situaciones de peligro, teniendo en cuenta, por ejemplo, la inminente llegada del fenómeno El Niño.

Cabe precisar que, el santo padre se dirigió por primera vez al país desde el Gran Teatro Nacional, en el encuentro que también reunió a autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, tras la reunión previa que sostuvo con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno.

"La solidaridad que los peruanos manifiestan ante las emergencias merecen encontrar instituciones igualmente comprometidas"

Tras las palabras ofrecidas por la mandataria, donde destacó de inicio a fin la labor del ahora sumo pontífice, principalmente en el norte del Perú, el santo padre no fue ajeno a la realidad que atraviesa nuestro país.

En ese sentido, no solo destacó la unión de los peruanos ante situaciones complejas, también exhortó a las instituciones a estar a la altura de las circunstancia, a fin de evitar que ocurran pérdidas tanto humanas como materiales.

"Conocer cada territorio permite anticipar los riesgos ante fenómenos naturales y proteger mejor a la población. La solidaridad que los peruanos manifiestan ante las emergencias merecen encontrar instituciones sumamente comprometidas, capaces de prevenir y de actuar a tiempo cuando la vida corre peligro", señaló.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Desde el Gran Teatro Nacional, el papa León XIV señaló que las instituciones merecen estar comprometidas capaces de prevenir y actuar a tiempo cuando la vida de un ciudadano corre peligro. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 12, 2026

Santo padre expresó su felicidad por su retorno al Perú

Posteriormente, el papa León XIV no solo agradeció la invitación de la presidenta Fujimori que le permitió regresar al Perú, también reafirmó su enorme sentido de peruanidad que tiene, a pesar de ser estadounidense de nacimiento.

"En 2015 recibí la nacionalidad peruana, aquel acto manifestó un vínculo que este pueblo había tejiendo en mi vida desde mucho antes. Hoy comprendo cuanto de esta tierra permanece conmigo y cuanto de mi propia historia les pertenece también a ustedes", señaló.

Acto seguido, el pontífice reconoció que si bien ahora le toca volver al Perú como el "sucesor de Pedro", manifestó también que ha vuelto a su patria y que volvería a vivir todas las experiencias positivas y negativas que le ha tocado asumir durante toda su labor en nuestro país.

De esta manera, se llevó a cabo el primer día de actividades del papa León XIV, la cual tendrá su día principal el lunes 16 en la Base Aérea de Las Palmas, en una misa que se espera que lleguen más de un millón de personas.