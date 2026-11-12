Papa León XIV: largas colas en el Estadio Nacional para vigilia en la que participará el sumo pontífice

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para la vigilia programada para las 6:00 de la tarde de este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, que contará con la presencia del papa León XIV, se han formado largas colas en los exteriores. Miles de jóvenes y fieles en general llegan al coloso de la calle José Díaz para participar de esta actividad.

Expectativa por ver al papa León

Las calles aledañas al principal recinto deportivo del país lucieron copadas de personas que formaban filas para asistir a este ritual, que ha buscado convocar a jóvenes y universitarios. Muchos de ellos pertenecientes a grupos de catequesis de diversas parroquias de la capital.

En el jirón Madre de Dios en cruce con la avenida Petit Thouars se vio una gran cantidad de fieles, jóvenes en su mayoría que en orden avanzaban rumbo al Estadio Nacional. Un par de ellos pertenecía a un grupo de una parroquia de Villa el Salvador que mencionó aguardaban por el resto de sus compañeros.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Jóvenes de distintas partes del país forman filas en los exteriores del Estadio Nacional para participar en la vigilia y vivir un encuentro especial con el papa León XIV. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

Cabe precisar que para ingresar a Campo A se debe hacer por la calle José Díaz, en la puerta 9. Para Campo C el acceso es por la misma vía, pero por la puerta 34, cerca a la zona de las florerías. Aquellos que encontraron entradas en Campo B y D la entrada es por Paseo de la República, puerta 18 y 27 respectivamente.

En exteriores un gran número de jóvenes forman largas filas para poder participar de la vigilia que encabezará el papa León XIV en el recinto deportivo. Algunos expresaron su emoción y gran expectativa, entre ellos una joven religiosa quien mencionó sentirse alegre por este encuentro con el santo padre.

Detalles de la vigilia en el Estadio Nacional

Este evento, uno de los últimos de este día, iniciará a las 6:00 p.m., pero cabe precisar que las puertas se cerrarán una hora antes. Se espera la asistencia de un poco más de 50 mil fieles, 40 mil en tribunas y entre 10 y 12 mil en campo.

Además del discurso del pontífice, la jornada ha contado con una obra teatral, espectáculos musicales y testimonio de jóvenes. Las puertas se abrieron desde las 10:00 de la mañana y las actividades iniciaron a las 2:00 hasta la actividad central.

Miles de jóvenes continúan haciendo cola para ingresar al Estadio Nacional y asistir a la vigilia de oración que contará con la presencia del papa León XIV. Su aparición está programada para las 6:00 de la tarde.