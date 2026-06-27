San Isidro: Choque de bus de la Línea 73 contra ambulancia en la avenida Paseo de la República deja 3 heridos

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tres personas resultaron heridas luego de un violento accidente de tránsito ocurrido en el distrito de San Isidro, donde un bus de transporte público de la empresa transportes Etupsa 73, que cubre la ruta San Martín de Porres - Pachacamac, colisionó contra una ambulancia en circunstancias que aún son materia de investigación.

El hecho se registró en la avenida Paseo de la República, una de las vías más transitadas de la capital y generó preocupación entre conductores y peatones que transitaban por la zona. Imágenes captadas tras el accidente muestran la magnitud del impacto entre ambas unidades, mientras efectivos policiales llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, el ómnibus de color verde perteneciente a la empresa transportes Etupsa 73, impactó contra una ambulancia que circulaba por la avenida. Hasta el momento, las autoridades no han determinado cuál de los dos vehículos habría tenido la responsabilidad del choque.

Policía investiga responsabilidades

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para realizar las primeras pericias y recoger evidencias que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente. Entre las diligencias se encuentran la toma de declaraciones de los conductores y testigos, así como la revisión de posibles cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Las autoridades buscan establecer si alguno de los vehículos incumplió las normas de tránsito o si existieron otros factores que pudieron desencadenar el accidente.

La congestión vehicular registrada después del impacto obligó a restringir parcialmente el tránsito mientras se desarrollaban las labores policiales y el retiro de las unidades involucradas.

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Tres heridos tras choque de bus de la línea 73 contra ambulancia en la avenida Paseo de la República, San Isidro



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Heridos fueron llevados a clínicas

Como consecuencia del choque, tres personas resultaron heridas y recibieron atención de emergencia. Posteriormente fueron trasladadas a clínicas cercanas para ser evaluadas por el personal médico.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones, aunque se conoce que las víctimas permanecen bajo observación. Las investigaciones continuarán en las próximas horas para determinar las responsabilidades del caso.

Mientras tanto, se recuerda a conductores del transporte público y de vehículos de emergencia a extremar las precauciones para evitar nuevos accidentes que puedan poner en riesgo la vida de pasajeros y peatones.

Contactos de ambulancias en Lima:

Alerta Médica: 01 261 0502

01 261 0502 Clave Médica: 01 265 8783

01 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106

106 Ambulancias de EsSalud en Lima: 117

Por otro lado, también puedes llamar a los números del serenazgo de Lima, que estarán en sus páginas oficiales o en Facebook. Ello también para las regiones y sus respectivas municipalidades. La finalidad es que tengas al tanto los números para cualquier emergencia durante las celebraciones por Semana Santa.