Papa León XIV en Perú: Estadio Nacional será la sede del encuentro con jóvenes y universitarios

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV tendrá un encuentro con jóvenes durante su próxima visita al Perú y la actividad ya tiene nuevo escenario. El cardenal Carlos Castillo confirmó que la reunión se desarrollará en el Estadio Nacional, luego de que inicialmente se contemplara realizarla en el Estadio Monumental.

Durante una entrevista, el arzobispo de Lima explicó que la jornada en la capital incluirá diferentes actividades dentro de la agenda del Sumo Pontífice, entre ellas el esperado contacto con los jóvenes, quienes vienen preparando una participación especial para recibirlo.

Papa León XIV tendrá encuentro con jóvenes

El cardenal Carlos Castillo detalló que, tras las actividades previstas en Lima, el papa León XIV tendrá por la tarde un encuentro con jóvenes que, según adelantó, contará con una preparación especial.

"Mira, en el caso de Lima tendremos básicamente el diálogo en la Plaza de Armas, que te he dicho, y después de eso va a almorzar y en la tarde se tiene el encuentro con los jóvenes que se ha preparado muy lindo, se ha hecho una coreografía, las preguntas de los jóvenes, va a ser una cosa apoteósica, preciosa, y va a ser en el Estadio Nacional", señaló.

El religioso también confirmó que el cambio de recinto responde a una decisión orientada a facilitar el desarrollo de la actividad. "Se había pensado en el otro (Estadio Monumental), pero digamos es más posible hacer pastoralmente un encuentro en el Estadio Nacional", precisó.

De esta manera, el Estadio Nacional será el escenario donde el papa León XIV tendrá este contacto con los jóvenes, quienes participarán con una coreografía y formularán preguntas durante el encuentro.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El papa León XIV se reunirá con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional durante su visita al Perú. El encuentro se realizará el jueves 12 de noviembre, confirmó el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 8, 2026

Homenaje al Señor de los Milagros y reliquias

Castillo también brindó detalles sobre otros momentos de la agenda religiosa del pontífice en Lima. Explicó que en la Catedral estarán las reliquias de santos, con especial presencia de Santo Toribio de Mogrovejo, considerado patrón de la Arquidiócesis.

"Básicamente en la catedral van a estar las reliquias de los santos, porque tenemos ahí las reliquias, pero especialmente la de Santo Toribio de Mogrovejo", sostuvo el cardenal.

Asimismo, confirmó que el Señor de los Milagros tendrá un papel especial durante la visita. "Y sobre el señor de los milagros...Se va a trasladar toda la imagen con el anda todo, y también la hermandad del señor de los milagros le va a hacer un homenaje", indicó.

La agenda del papa León XIV en Lima incluirá un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional, además de actividades religiosas y un homenaje al Señor de los Milagros. El cambio de escenario marca una modificación importante respecto a lo anunciado inicialmente para su visita.