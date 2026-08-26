Breña: dictan prisión preventiva contra sujeto que fingió ser tío de un menor para llevárselo de colegio

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público informó que la Séptima Fiscalía Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María logró que se dicten siete meses de prisión preventiva contra César Manuel Prado Hurtado (49), investigado por el delito de secuestro en agravio de un menor de 12 años. El caso, ocurrido en el colegio Mariano Melgar de Breña, ha generado alarma social y cuestionamientos sobre la seguridad en las instituciones educativas.

Investigado por presunto secuestro

De acuerdo con la denuncia presentada el 19 de agosto, Prado ingresó al colegio con una papeleta de salida falsa y se presentó como supuesto tío del estudiante. El personal administrativo permitió que el menor saliera del plantel, bajo el argumento de una cita médica. El niño fue conducido a una vivienda cercana, pero logró escapar y regresar al colegio, auxiliado por una vecina.

La fiscal provincial María Aguilar Vela encabeza las indagaciones, que incluyen la revisión de cámaras de seguridad y la declaración del menor. La Fiscalía sostiene que el acusado habría actuado con engaño y sin vínculo familiar alguno, lo que refuerza la hipótesis de secuestro.

🚨 #LoÚltimo | Sétima Fiscalía Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Cuarto Despacho) logró que se dicte siete meses de prisión preventiva contra César Prado (49), investigado por el delito de secuestro en agravio de un menor de 12 años de edad, ocurrido en un colegio... pic.twitter.com/pwYcMh22PV — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 26, 2026

Implicancias legales y responsabilidades

El abogado penalista Luis Gutiérrez Oliva explicó que la conducta del acusado encaja en la figura de secuestro agravado, dado que la víctima es un menor de edad. Señaló que la pena podría superar los 20 años de cárcel si se confirma la privación ilegítima de la libertad.

Además, descartó que se trate de "sustracción de menor", pues esa figura requiere vínculo parental. El uso de una identidad falsa para hacerse pasar por familiar refuerza la gravedad del caso.

Respecto al colegio, el especialista indicó que la institución podría enfrentar responsabilidades administrativas o civiles por negligencia, aunque no necesariamente penales, salvo que se pruebe colaboración directa con el acusado. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana calificó el hecho como "grave y preocupante" y anunció medidas para reforzar los protocolos de salida de estudiantes.

La prisión preventiva contra César Prado marca un primer paso en el proceso judicial por un caso que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los protocolos escolares. La rápida reacción del menor evitó consecuencias mayores, pero el incidente expone la urgencia de reforzar controles y sensibilizar a los padres sobre la importancia de instruir a sus hijos para no salir con personas no autorizadas.

Mientras la Fiscalía avanza en la investigación, la sociedad exige sanciones ejemplares y garantías de seguridad para los estudiantes. El caso de Breña se convierte así en un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer la protección infantil en los colegios del país.