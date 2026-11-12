Papa León XIV en Perú: anuncian que aún hay entradas gratuitas para la misa en la Base Aérea Las Palmas

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ciudadanos que todavía no cuentan con una entrada para participar en la misa multitudinaria que celebrará el papa León XIV en Lima aún tienen una oportunidad. Según lo evidenciado en la página web aún continúan disponibles los boletos gratuitos para asistir a la ceremonia religiosa que se realizará el próximo lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.

Entradas para misa de Las Palmas este 16 de noviembre

De acuerdo con la publicación, las entradas no tiene ningún costo y se realiza exclusivamente mediante la plataforma digital Ticketmaster Perú. Por ello, las personas interesadas en participar en este encuentro religioso deberán ingresar al portal oficial para consultar los bloques disponibles y completar el proceso de registro.

La convocatoria busca facilitar la participación de los fieles que desean acompañar al sumo pontífice durante una de las actividades centrales de su visita apostólica al país, que se desarrolla del 11 al 16 de noviembre.

¿Cómo conseguir entradas para la misa del papa León XIV en Lima?

Según la información difundida, los interesados pueden acceder directamente a la plataforma Ticketmaster Perú mediante el siguiente enlace.

Una vez dentro del portal, deberán revisar los bloques disponibles y realizar el procedimiento correspondiente para obtener sus entradas. Cabe precisar que el acceso a los boletos es gratuito, por lo que no se requiere efectuar ningún pago para participar en la celebración eucarística.

Asimismo, la publicación recuerda que las entradas tienen carácter personal, son nominativas y no pueden transferirse a otras personas. Esta disposición busca garantizar que los boletos sean utilizados por los ciudadanos que realizaron el registro correspondiente.

Misa del papa León XIV será en la Base Aérea Las Palmas

La celebración eucarística está programada para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco. Este encuentro marcará una de las últimas actividades del pontífice en territorio peruano, antes de concluir su visita apostólica en el territorio nacional.

Finalmente, este anuncio representa una nueva oportunidad para quienes desean asistir a la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas y aún no han conseguido un boleto. De esta manera, los interesados podrán acceder a las entradas gratuitas y ser parte de uno de los principales actos de la agenda del sumo pontífice durante su visita al Perú, que culminará el próximo 16 de noviembre.