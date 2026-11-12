Grupo 5 despedirá al papa León XIV a ritmo de cumbia en la Base Aérea Las Palmas

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Será toda una fiesta. El Grupo 5 tendrá un lugar especial en la despedida del papa León XIV del Perú. La orquesta de Monsefú, liderada por los hermanos Christian, Andy y Elmer Yaipén, participará en la jornada que se desarrollará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

Una presentación bajo reserva

La participación de la agrupación se mantuvo en reserva, pero los ensayos terminaron por confirmar su presencia en el evento. La banda llevará la cumbia norteña a una jornada marcada por la fe, la música y el cierre de la visita apostólica.

El grupo se suma a otros artistas peruanos convocados para acompañar los encuentros del pontífice con los fieles. Entre ellos figuran Susana Baca, Donnie Yaipén, Daniela Darcourt, Tania Libertad y Lita Pezo.

La agenda de la despedida

La jornada del lunes 16 de noviembre tendrá como acto central la misa que presidirá León XIV a las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas. Posteriormente, el pontífice se trasladará a la Base Aérea del Callao para la ceremonia oficial de despedida.

El papa partirá hacia Roma a la 1:45 p. m. La visita apostólica se desarrolla del 11 al 16 de noviembre en distintas ciudades del país y la actuación de Grupo 5 marcará uno de los momentos artísticos de la despedida.

Un nuevo capítulo para Grupo 5

La presentación representará un nuevo capítulo en la trayectoria de la orquesta, que acostumbra actuar ante multitudes en conciertos. Esta vez, el escenario será una jornada religiosa de alto impacto, con miles de fieles reunidos para despedir al Santo Padre.

La participación de Grupo 5 permitirá que la cumbia peruana forme parte del cierre de la visita de León XIV. Así, la agrupación se suma a la lista de artistas nacionales que llevarán distintos géneros y voces a los encuentros con el pontífice.