Papa León XIV en Perú: pontífice pasó su primera noche en la Nunciatura Apostólica, pidió paz y rezó el Padre Nuestro con fieles

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV pasó su primera noche en el Perú en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito limeño de Jesús María, luego de cumplir con las actividades oficiales de su primer día de visita al país.

El sumo pontífice llegó al recinto la noche del miércoles 11 de noviembre, donde fue recibido por cientos de fieles que aguardaron durante varias horas para darle la bienvenida.

Pontífice llegó a la Nunciatura

A su llegada, un niño y un grupo de religiosas de distintas congregaciones se acercaron para recibirlo y entregarle algunos obsequios. Antes de ingresar a la sede diplomática del Vaticano, el santo padre subió las escalinatas y se volteó para saludar con la mano a las personas que permanecían en los exteriores.

La expectativa por su llegada reunió a ciudadanos que se concentraron desde aproximadamente las 14:00 horas. Durante la espera, los asistentes protagonizaron muestras de alegría con cánticos, bailes, banderas y pancartas. Incluso llegaron delegaciones procedentes de Bolivia y Chile para acompañar al pontífice en el último destino de su gira por tres países.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Muchas personas llegaron hasta la Nunciatura Apostólica en Jesús María en donde el papa León XIV pasó su primera noche. Los fieles pasaron la noche en los exteriores de la Nunciatura porque esperan que el santo pontífice les de la bendición. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Fieles pernoctan frente a la Nunciatura Apostólica con la esperanza de ver nuevamente al papa León XIV November 12, 2026

León XIV agradeció el recibimiento en la Nunciatura Apostólica

La llegada del papa no pasó desapercibida para los vecinos y visitantes que permanecieron frente al recinto. Minutos después de ingresar, León XIV salió al balcón de la Nunciatura Apostólica para dirigirse a la multitud y agradecer las muestras de afecto que recibió durante su arribo.

"No tengo palabras para agradecer esta acogida tan calurosa al haber vuelto hoy a mi casa. Aquí está mi casa ", expresó el sumo pontífice, quien manifestó su emoción por regresar a un lugar con el que mantiene un vínculo especial.

Durante su breve intervención, también invitó a los presentes a elevar sus oraciones por la paz en el mundo y reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad basada en la unidad. En ese sentido, hizo un llamado a dejar de lado las diferencias y promover la reconciliación entre las personas.

"Que sepamos ser constructores de unidad, promotores de reconciliación y que creamos profundamente en la paz", manifestó León XIV ante los cientos de asistentes que escuchaban atentamente sus palabras.

Asimismo, el pontífice resaltó la importancia de fortalecer los vínculos familiares y mantener la unión en los hogares, como parte de su mensaje dirigido a los fieles que acudieron a darle la bienvenida.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV se mostró emocionado por el cálido recibimiento de los fieles durante su visita al Perú. Desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, expresó su alegría con un emotivo mensaje: "¡He vuelto a mi casa!". 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

Papa León XIV rezó el Padre Nuestro con los fieles

Uno de los momentos más significativos de su encuentro con los ciudadanos ocurrió cuando el papa impartió una bendición y dirigió una oración junto a los presentes. Desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, León XIV rezó el Padre Nuestro, acompañado por los fieles que se congregaron para recibirlo.

En otro momento, el santo padre hizo referencia a los vecinos que vivían cerca de la sede diplomática y, con un tono distendido, comentó que la celebración podía continuar durante un tiempo más, aunque no toda la noche, para permitirles descansar.

Finalmente, agradeció nuevamente el cariño recibido y se despidió de la multitud con un "¡Buenas noches!", antes de retirarse al interior del recinto.

De esta manera, la primera noche de León XIV en territorio peruano estuvo marcada por un encuentro con los ciudadanos y un mensaje centrado en la paz, la reconciliación y la unidad.