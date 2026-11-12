Papa León XIV contará con una UCI móvil: así es la ambulancia que lo acompañará en su recorrido por Lima

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV ya se encuentra en la capital y tendrá a su disposición una ambulancia tipo III equipada como unidad de cuidados intensivos, que permanece cerca de su comitiva durante los recorridos por Lima. La unidad de EsSalud permite atender y estabilizar emergencias críticas con inmediatez.

La ambulancia integra el dispositivo sanitario dispuesto para la visita apostólica del pontífice, Su cercanía a la comitiva busca reducir los tiempos de respuesta y garantizar atención especializada ante cualquier eventualidad durante los desplazamientos y acitividades oficiales.

Tecnología de alta complejidad

El vehículo cuenta con un ventilador mecánico para brindar soporte respiratorio, una bomba de infusión continua para administrar medicamentos de manera controlada y un monitor-desfibrilador multiparámetro. Este último permite vigilar los signos vitales y actuar ante emergencias cardíacas.

La unidad está preparada para estabilizar a un paciente en situación crítica y, de ser necesario, trasladarlo hacia un establecimiento de salud. De esta forma, funciona como una UCI móvil durante los recorridos del Santo Padre.

Equipo médico especializado

La atención está a cargo de médicos y personal de enfermería del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud. El equipo tiene experiencia en manejo prehospitalario y está preparado para evaluar contingencias, estabilizar al paciente y coordinar su atención posterior.

Cobertura para fieles y comitiva

Además de la UCI móvil, el operativo contempla tres ambulancias tipo II para reforzar la cobertura sanitaria en los alrededores de los lugares incluidos en la agenda papal. Estas unidades amplían la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

El despliegue busca atender no solo una eventualidad relacionada con León XIV, sino también incidentes que puedan afectar a integrantes de la comitiva o a los fieles congregados en las actividades. La medida cobra relevancia por la alta concentración de personas prevista en distintos puntos de Lima.