Papa León XIV comparte emotivo mensaje tras regresar al Perú: expresó su cariño por el país en sus redes

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de X tras regresar al Perú y vivir sus primeras horas en territorio nacional. El sumo pontífice expresó su alegría por reencontrarse con el país y recordó el vínculo especial que construyó con los peruanos durante los años que permaneció aquí.

Papa León XIV feliz por volver al Perú

En su publicación, el santo padre destacó las experiencias que marcaron su paso por el Perú, donde tuvo la oportunidad de compartir la vida cotidiana de sus habitantes, conocer sus preocupaciones y acercarse a sus manifestaciones de fe. Asimismo, recordó con especial cariño a las familias que lo recibieron en sus hogares y le brindaron muestras de afecto.

El mensaje también reflejó el significado personal que tiene esta visita para el pontífice, quien reconoció que su historia está estrechamente vinculada con la del pueblo peruano. En ese sentido, manifestó su agradecimiento por todo lo vivido en esta tierra y por los lazos que mantiene con quienes conoció durante su trayectoria pastoral.

"Me alegra profundamente volver al Perú. Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones, aprendí de su fe. Muchos me abrieron las puertas de sus casas y me hicieron sentir uno de los suyos. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria", escribió en X.

Mensaje del papa en redes sociales

Cabe recordar que León XIV llegó al país durante la tarde del miércoles 11 de noviembre, en medio de un importante recibimiento de autoridades y ciudadanos. Posteriormente, se dirigió a la Nunciatura Apostólica, donde saludó desde el balcón a los fieles congregados y compartió una oración antes de retirarse a descansar.

Papá da 'balconazo' en la Nunciatura

El papa León XIV protagonizó un emotivo momento durante su primera noche en el Perú, al aparecer desde el balcón de la Nunciatura Apostólica para dirigirse a los ciudadanos que llegaron hasta el lugar para expresarle su cariño. Visiblemente emocionado por regresar al país, agradeció la cálida bienvenida y compartió un mensaje de paz, unidad y reconciliación.

Desde lo alto de la sede diplomática, el sumo pontífice saludó a los presentes y manifestó su alegría por reencontrarse con una tierra que considera su hogar. Asimismo, destacó el entusiasmo de los fieles, quienes lo recibieron entre muestras de afecto, oraciones y celebraciones por su llegada al territorio peruano.

Durante su intervención, León XIV también hizo referencia a una paloma que se encontraba frente a la Nunciatura Apostólica, a la que tomó como símbolo de paz. A partir de esta imagen, invitó a los ciudadanos a convertirse en constructores de unidad y promotores de reconciliación, además de pedirles que elevaran sus oraciones por la paz en el mundo y en los países que atraviesan conflictos.