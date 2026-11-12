Fieles pernoctan frente a la Nunciatura Apostólica con la esperanza de ver nuevamente al papa León XIV

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada del papa León XIV al Perú ha despertado muestras de emoción y devoción entre cientos de ciudadanos. En Jesús María, varios fieles decidieron pasar la noche en los exteriores de la Nunciatura Apostólica, con la esperanza de ver nuevamente al sumo pontífice cuando salga de la sede religiosa durante las primeras horas de la mañana.

Fieles se amanecen por el papa León XIV

Las personas se instalaron en las áreas verdes ubicadas frente a la institución, en la cuadra seis de la avenida Salaverry. Hasta este punto llegaron familias provenientes de diferentes distritos de Lima, quienes, pese al cansancio y las bajas temperaturas de la madrugada, permanecieron en el lugar para tener la oportunidad de saludar al líder de la Iglesia católica.

Una de las asistentes contó que llegó desde San Juan de Lurigancho y que tomó la decisión de quedarse durante toda la noche para verlo cuando vuelva a salir. Aunque acudió sola, encontró compañía entre otras personas que también comparten la expectativa de encontrarse nuevamente con el papa León XIV.

Otra familia llegó desde Puente Piedra y permaneció varias horas frente a la Nunciatura. Una de sus integrantes explicó que esperaba con ilusión una segunda oportunidad para ver al pontífice, luego de que su hija consiguiera observarlo durante su llegada. La emoción de la madre fue tal que su familiar acudió directamente desde su centro de trabajo para acompañarla.

Los testimonios reflejan la expectativa que ha generado la visita papal entre los ciudadanos, quienes buscan aprovechar cada oportunidad para estar cerca de León XIV. Mientras tanto, un importante contingente policial permanece desplegado en los exteriores de la Nunciatura Apostólica para resguardar la seguridad de las personas congregadas en la zona.

Papa agradece cariño de los fieles

Hace unas horas, desde lo alto de la sede diplomática, el sumo pontífice saludó a los presentes y manifestó su alegría por reencontrarse con una tierra que considera su hogar. Asimismo, destacó el entusiasmo de los fieles, quienes lo recibieron entre muestras de afecto, oraciones y celebraciones por su llegada al territorio peruano.

Durante su intervención, León XIV también hizo referencia a una paloma que se encontraba frente a la Nunciatura Apostólica, a la que tomó como símbolo de paz. A partir de esta imagen, invitó a los ciudadanos a convertirse en constructores de unidad y promotores de reconciliación, además de pedirles que elevaran sus oraciones por la paz en el mundo y en los países que atraviesan conflictos.

El encuentro tuvo también un momento distendido cuando el papa reparó en los vecinos que viven cerca de la Nunciatura y que buscaban descansar. Con una sonrisa, comentó que podían continuar celebrando su llegada durante un tiempo más, aunque les pidió no prolongar la fiesta durante toda la noche para que todos pudieran dormir tranquilos.