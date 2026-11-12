Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: así cotiza la divisa este jueves 12 de noviembre

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó? Conoce cuánto cotiza el dólar este jueves 12 de noviembre en Perú. Revisa el precio actualizado para la compra y venta en el mercado paralelo y la cotización oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Dólar Sunat hoy: tipo de cambio este 12 de noviembre

El dólar es la moneda más usada en el comercio internacional y tiene un papel fundamental en la economía peruana, por lo que inversionistas, empresarios y la ciudadanía que tiene sus ahorros con esa divisa, buscan información sobre cuál es su comportamiento actual para cuidar mejor su poder adquisitivo.

Tener claro cuál es el precio y tipo de cambio del dólar en el mercado cambiario peruano permitirá saber si es el mejor momento para realizar alguna operación con esa moneda, teniendo siempre en cuenta que su valor puede variar debido a distintos factores locales e internacionales, entre ellos la ley de oferta y demanda.

Por ello, si estás evaluando comprar o vender dólares hoy, jueves 12 de noviembre, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú, 11 de noviembre: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,407 S/ 3,414

¿Bajó el precio del dólar? Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, se logra ver una leve variación a la baja en comparación con el día de ayer, miércoles 11 de noviembre, donde el precio de la compra fue de S/ 3,415 y la venta fue de S/ 3,421.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo

Si estás considerando cambiar dólares, es importante comparar las tasas ofrecidas en distintas casas de cambio, bancos y plataformas digitales. Por ello, para evitar pérdidas o afectaciones a tu bolsillo no solo te revelamos a cuánto cotiza la divisa en el mercado oficial, sino también en el paralelo.

Mantener un seguimiento constante del tipo de cambio puede ayudarte a tomar decisiones financieras más informadas. En ese sentido, te revelamos cuál es el comportamiento del dólar Ocoña o también llamado "dólar de la calle", que se compra y vende en el mercado paralelo, este jueves 12 de noviembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,400 | Venta S/ 3,420, según el portal cuántoestáeldólar.pe.

Cotización del tipo de cambio en el mercado paralelo.

¿A cuánto cerró el precio del dólar ayer, según el BCRP?

Antes de revisar la cotización de este jueves, es importante recordar que ayer, miércoles 11 de noviembre, el dólar cerró alrededor de S/ 3,4090 (con apertura de S/ 3,4130). Durante esa misma jornada, el tipo de cambio interbancario registró un promedio de S/ 3,4097, con un máximo de S/ 3,4130 y un mínimo de S/ 3,4080, de acuerdo con las referencias disponibles en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así que si buscas realizar alguna transacción financiera con el dólar hoy, jueves, 12 de noviembre, lo ideal es identificar primero su precio actual y cotización del tipo de cambio para tomar decisiones más acertadas y evitar afectaciones al bolsillo,