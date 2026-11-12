Papa León XIV: revisa la agenda oficial de este jueves 12 de noviembre en Lima

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la llegada del papa León XIV al Perú el pasado 11 de noviembre, el sumo pontífice continuará este jueves 12 de noviembre con su agenda oficial en Lima, donde tiene programadas diversas actividades religiosas e institucionales, entre ellas reuniones con los obispos del país, sacerdotes y religiosos, así como un encuentro con jóvenes.

Itinerario del papa León XIV - Día 2

De acuerdo con el programa publicado por el Vaticano, el segundo día de su visita apostólica estará marcado por espacios de diálogo con representantes de la Iglesia católica y actividades orientadas a fortalecer el vínculo con la comunidad religiosa.

Entre las actividades más destacadas figura la reunión con los obispos del Perú, seguida de un encuentro con sacerdotes y religiosos. Asimismo, el pontífice participará en una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Nacional, uno de los eventos centrales de esta jornada.

Cabe recordar que la visita de León XIV se desarrolla del 11 al 16 de noviembre e incluye recorridos por Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, antes de retornar a la capital para su despedida. Este viaje representa una ocasión especial para el santo padre, debido a su estrecho vínculo con el Perú, donde ejerció como obispo de Chiclayo.

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