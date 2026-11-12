Carlos Alcántara reveló que ya no dormía con su esposa antes de separarse tras 31 años de matrimonio

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara sorprendió al revelar detalles poco conocidos de la crisis matrimonial que atravesó con Jossie Lindley antes de poner fin a su relación de 31 años. El actor contó que los problemas de convivencia llegaron a tal punto que ambos dejaron de compartir la habitación y él terminó durmiendo en el cuarto de huéspedes.

La crisis de 'Cachín' y Jossie

Durante su participación en un podcast, el popular 'Cachín' recordó que su historia de amor con Lindley estuvo marcada por diferentes etapas y dificultades. Sin embargo, reconoció que, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir problemas que fueron desgastando la relación, pese a que siempre procuraron mantener el respeto entre ambos.

"Nosotros nos conocimos y nunca más nos separamos. Vivimos 31 años sin separarnos, con crisis más que menos, pero todo el mundo nos conoce como una pareja ideal. Hay cosas, dentro de las parejas, que también empiezan a dejar de funcionar o pasan muchas cosas que no tenemos por qué ventilar", expresó el actor.

Asimismo, Alcántara contó que la convivencia se volvió cada vez más complicada y que las discusiones comenzaron a subir de tono. Incluso, recordó que empezó a recibir expresiones de rechazo dentro de su propio hogar, situación que evidenció cuánto se había deteriorado el vínculo que mantenían después de tantos años juntos.

"En mi casa a mí me han dicho 'te vas', 'lárgate', 'ya no te quiero ver' y yo, pero qué, que por qué... porque el problema siempre he sido yo", relató el artista al recordar uno de los momentos más difíciles de su matrimonio.

En medio de esta crisis, el protagonista de 'Asu Mare' decidió trasladarse al cuarto de huéspedes, donde permaneció durante más de un año. Según explicó, la decisión de separarse no ocurrió repentinamente, sino que fue el resultado de una situación que se prolongó y que ambos ya no podían sostener como antes.

'Cachín descarta infidelidad

Por otro lado, descartó que la ruptura estuviera relacionada con una infidelidad o algún comportamiento deshonesto. Aseguró que prefirió terminar la relación antes de que las constantes discusiones pudieran desencadenar situaciones más graves, incluso algún episodio de violencia.

"Creo que si he sido fiel durante 31 años, por qué tendría que terminar mi relación siéndole infiel. Entonces antes que pase eso y antes que las cosas se pongan de tanta discusión a diario", explicó.

Finalmente, Carlos Alcántara confirmó que actualmente se encuentra en proceso de divorcio de Jossie Lindley. El actor calificó la separación como una decisión honesta y pidió comprensión ante esta nueva etapa de su vida, dejando en claro que no existen motivos ocultos detrás del fin de su matrimonio.