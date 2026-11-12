Papa León XIV en el Estadio Nacional: ¿cuál será el cronograma de actividades de la vigilia con el santo padre?

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los preparativos para el encuentro con el papa León XIV en el Estadio Nacional contemplan una jornada de actividades religiosas, musicales y culturales que reunirá a miles de asistentes. Si cuentas con una entrada para participar en esta vigilia, es importante que conozcas los horarios de ingreso y las indicaciones establecidas para acceder al recinto sin contratiempos.

El encuentro congregará entre 52 000 y 55 000 personas. De este total, aproximadamente 40 000 ocuparán las tribunas, mientras que otras 12 000 estarán ubicadas en la zona de campo.

Cronograma de actividades de la vigilia con el papa:

La jornada comenzará desde las primeras horas de la tarde con presentaciones artísticas, momentos de oración y dinámicas juveniles. Conoce los horarios previstos:

11:00 a. m.: Apertura de puertas del Estadio Nacional.

Para ingresar deberán presentar su DNI, carné de extranjería o pasaporte en físico, además de su entrada de Teleticket, que podrá mostrarse desde el celular o impresa. El boleto indica el sector asignado y la puerta de ingreso correspondiente.

En el caso de los menores de 16 y 17 años, será obligatorio ingresar acompañados de un adulto responsable y presentar impresa la declaración jurada de autorización de los padres, disponible para su descarga en la página web de Teleticket.

2:00 p. m.: Inicio de las presentaciones artísticas, oraciones y actividades juveniles.

Presentaciones de danza y música: Jóvenes de distintas parroquias ofrecerán números artísticos y presentaciones de danza folclórica. También participarán los cantantes Ítala y Juanjo, integrantes de un dúo musical católico conformado por la peruana Ítala Rodríguez y el paraguayo Juanjo.

Jóvenes de distintas parroquias ofrecerán números artísticos y presentaciones de danza folclórica. También participarán los cantantes Ítala y Juanjo, integrantes de un dúo musical católico conformado por la peruana Ítala Rodríguez y el paraguayo Juanjo. Show musical de Donnie Yaipén: El músico y cantante peruano, conocido por interpretar la "Cumbia del papa", ofrecerá un espectáculo de música y alegría con un repertorio preparado especialmente para la ocasión.

El músico y cantante peruano, conocido por interpretar la "Cumbia del papa", ofrecerá un espectáculo de música y alegría con un repertorio preparado especialmente para la ocasión. Obra teatral y momento de reflexión: Se presentará una obra teatral de aproximadamente 15 minutos, dirigida por Fernando Luque. La puesta en escena abordará las dificultades que enfrentan los jóvenes, sus tribulaciones y el encuentro con Cristo, bajo el mensaje de San Francisco de Asís de ser instrumentos de paz.

5:00 p. m.: Cierre de los accesos al recinto.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el padre Yadir Candela, asesor de la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV, explica todo lo que debes saber para participar de este esperado encuentro en el Estadio Nacional. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

6:00 p. m.: Inicio del encuentro central con el papa León XIV.

Se realizará el momento central de la jornada con la participación del Santo Padre. También se presentarán los testimonios de jóvenes que compartirán este espacio con el pontífice.

7:30 p. m.: Finalización prevista de la vigilia.

8:00 p. m.: Inicio estimado de la salida del público.

La conducción estará a cargo de Gianella Villanueva (Arquidiócesis de Lima), Arnold Albites Araujo (Diócesis de Carabayllo), Diana Sánchez (exchica reality y bailarina) y Diego Rivera (creador de contenido y conductor de televisión peruano).

Recomendaciones:

Por otro lado, también es importante tener las siguientes recomendaciones para este evento que es de largo aliento:

Protección solar: Gorro o sombrero (sin elementos rígidos), lentes de sol y bloqueador solar en crema (evita los aerosoles).

Gorro o sombrero (sin elementos rígidos), lentes de sol y bloqueador solar en crema (evita los aerosoles). Hidratación y snacks: Botellas de agua de plástico sin tapa (o en envases tipo tomatodo flexible) y alimentos ligeros empaquetados (galletas, barras de cereal o fruta picada en bolsa transparente).

Botellas de agua de plástico sin tapa (o en envases tipo tomatodo flexible) y alimentos ligeros empaquetados (galletas, barras de cereal o fruta picada en bolsa transparente). Documentación y entrada: Tu DNI físico (o pasaporte) y el boleto de Teleticket (impreso o digital en el celular con suficiente batería).

Tu DNI físico (o pasaporte) y el boleto de Teleticket (impreso o digital en el celular con suficiente batería). Batería portátil: Muy útil para mantener tu celular cargado durante las largas horas de espera dentro del Estadio Nacional.

En conclusión, quienes asistirán a la vigilia deberán revisar sus entradas, llevar sus documentos de identidad y llegar con suficiente anticipación. Tener en cuenta el cierre de accesos de las 5:00 p. m. será fundamental para no perderse este encuentro con el papa León XIV.