A la espera de León XIV: comitiva del Vaticano recorrió el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una comisión de avanzada del Vaticano, llegó a la ciudad de Chiclayo para realizar una segunda jornada de reconocimiento de los principales escenarios que podrían formar parte de la eventual visita apostólica del papa León XIV al Perú.

Inspección del santuario histórico en el distrito de Zaña

En ese sentido, la comitiva partió hacia Zaña para inspeccionar el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo porque ese lugar formaría parte del recorrido del papa León XIV. Teniendo en cuenta que se cumplen los 300 años de Santo Toribio de Mogrovejo y será un peregrinaje que se piensa realizar en esa zona.

El Gobernador regional también estuvo presente en la zona con la comitiva para realizar las diligencias correspondientes para poder dejarlo en las mejores condiciones. Si bien es cierto no se realizará la misa central en ese lugar, se realizará un peregrinaje.

Las autoridades eclesiásticas y gubernamentales coordinan acciones de infraestructura, seguridad y acondicionamiento de las vías de acceso. Estos trabajos buscan garantizar la correcta recepción de los miles de fieles que se movilizarán hacia el distrito lambayecano durante la jornada conmemorativa.

Chiclayo: Comitiva del Vaticano visitó el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña



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Evaluación de espacios para la misa central de León XIV

La agenda adicional de la comitiva es poder llegar a Zaña y luego a Pimentel, existe en el balneario de Pimentel una hectárea de terreno de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, donde probablemente se realice la misa central.

La comitiva técnica analizó la capacidad de aforo, los accesos logísticos y los planes de evacuación en la zona costera de Pimentel. Este espacio estratégico permitiría albergar a delegaciones provenientes de diversas regiones del norte del país durante el acto litúrgico principal.

Las evaluaciones del personal enviado por la Santa Sede continuarán en los próximos días con el fin de definir el itinerario definitivo del Sumo Pontífice. La confirmación oficial de las sedes y horarios se dará a conocer tras la entrega del informe técnico a la Santa Sede.

El desplazamiento de la delegación responde a un protocolo técnico exhaustivo que busca verificar la capacidad logística, sanitaria y de transporte en los puntos seleccionados. Representantes de la Iglesia católica en Lambayeque acompañaron el recorrido con el fin de proporcionar los requerimientos técnicos necesarios para la aprobación del itinerario oficial.

En ese sentido, León XIV encabezaría una histórica agenda en la región Lambayeque, fortaleciendo la fe de la comunidad católica local y marcando un hito religioso en el marco de las celebraciones por el patrono del episcopado latinoamericano.