Deyvis Orosco llega a Las Vegas para vivir la gran noche de los Latin Grammy 2026

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El artista vivirá de cerca esta importante ceremonia, que este año rendirá un merecido homenaje a Daddy Yankee como Persona del Año, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística. Asimismo, estarán presentes otros representantes peruanos que buscarán llevarse a casa el codiciado gramófono.

El líder de Néctar adelantó que para el 2027 tiene entre sus planes ampliar su carrera musical en Estados Unidos.

Precisamente, gracias a las coordinaciones de su equipo, Deyvis Orosco llegó a Las Vegas, y tendrá la oportunidad de participar en algunas entrevistas para dar a conocer su trabajo y los proyectos que viene desarrollando fuera de nuestras fronteras.

"Tengo muchos proyectos en camino y estoy seguro que, con mucho trabajo y la bendición de mi padre y de Dios, podré hacerlos realidad. Esta es una oportunidad para aprender, crecer y disfrutar de una noche llena de música", expresó.

Cabe señalar que mientras Deyvis Orosco continúa trabajando en nuevos proyectos internacionales, Néctar sigue llevando su música a Lima y diversas provincias del país. Por su parte, el cantante ya alista una serie de propuestas musicales que muy pronto anunciará para alegría de sus seguidores.