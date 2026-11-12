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Noche de premiación

Deyvis Orosco llega a Las Vegas para vivir la gran noche de los Latin Grammy 2026

El cantante peruano Deyvis Orosco se encuentra en Las Vegas, Estados Unidos, para ser parte de la gran celebración de la música latina: los Latin Grammy 2026.

DEYVIS OROSCO LLEGA A LAS VEGAS
DEYVIS OROSCO LLEGA A LAS VEGAS (Difusión)

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 12/11/2026

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El artista vivirá de cerca esta importante ceremonia, que este año rendirá un merecido homenaje a Daddy Yankee como Persona del Año, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística. Asimismo, estarán presentes otros representantes peruanos que buscarán llevarse a casa el codiciado gramófono.

El líder de Néctar adelantó que para el 2027 tiene entre sus planes ampliar su carrera musical en Estados Unidos.

Precisamente, gracias a las coordinaciones de su equipo, Deyvis Orosco llegó a Las Vegas, y tendrá la oportunidad de participar en algunas entrevistas para dar a conocer su trabajo y los proyectos que viene desarrollando fuera de nuestras fronteras.

"Tengo muchos proyectos en camino y estoy seguro que, con mucho trabajo y la bendición de mi padre y de Dios, podré hacerlos realidad. Esta es una oportunidad para aprender, crecer y disfrutar de una noche llena de música", expresó.

Cabe señalar que mientras Deyvis Orosco continúa trabajando en nuevos proyectos internacionales, Néctar sigue llevando su música a Lima y diversas provincias del país. Por su parte, el cantante ya alista una serie de propuestas musicales que muy pronto anunciará para alegría de sus seguidores.

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