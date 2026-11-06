Presidente del Congreso visitó la Sunarp para abordar desafíos que enfrenta la institución

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Senado y del Congreso de la República, Miguel Torres Morales, realizó una visita institucional a las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Registro Públicos (Sunarp) para abordar la situación de la institución y los desafíos que enfrenta para fortalecer la seguridad jurídica del país.

Diálogo sobre situación de la entidad

A su llegada en horas de la tarde, el superintendente nacional de Registros Públicos, Armando Miguel Subauste Bracesco, acompañado de su equipo técnico lo recibieron y durante el encuentro que sostuvieron uno de los temas que trataron fue acerca de los avances en la modernización de los servicios registrales.

También profundizaron sobre la simplificación de de trámites y el uso de la tecnología para ofrecer una atención más eficiente y transparente que permita la cercanía con la ciudadanía.

El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres (@mikitorresfp), realizó una visita institucional a la SUNARP, con el fin de abordar los avances en materia de modernización registral y los principales desafíos para fortalecer la seguridad jurídica en el país. 📌 Nota completa: https://t.co/so5KfEmSKM — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 6, 2026

Los principales desafíos que tiene la Sunarp también fueron abordados para asegurar que la seguridad jurídica de la propiedad esté garantizada, al igual que los actos y contratos asociados a Registros Públicos.

Por último, el presidente del Congreso, Miguel Torres, reafirmó el compromiso del Legislativo para continuar con el trabajo articulado con las instituciones estatales, que permitan el fortalecimiento de la seguridad jurídica, el impulso de la modernización del Estado y afianzar la confianza de la población.

Presidente del Congreso pide priorizar El Niño

Más temprano, Miguel Torres instó a las instituciones públicas a evitar "gastos innecesarios" ante los efectos que pueda causar el fenómeno El Niño. Su posición coincide con las medidas de austeridad que están incluidas en el dictamen de Presupuesto Público 2027, que la Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó recientemente.

En ese contexto, solicitó a la entidades estatales a revisar sus presupuestos y evitar la ejecución de desembolsos innecesarios ante los efectos del evento climático. Esto apunta a que los organismos públicos administren mejor sus recursos y prioricen los gastos vinculados con sus principales responsabilidades.

También resaltó las medidas de ahorro implementadas en el Congreso y precisó que todavía hay para reducir gastos dentro del Estado. Ante ello, consideró necesario que otras instituciones revisen sus presupuestos, además de identificar desembolsos que puedan ser evitados.

El presidente del Congreso y Senado, Miguel Torres, realizó una visita a la Sunarp para abordar los desafíos que enfrenta la situación y los mecanismos que utiliza para la simplificación de trámites e implementación de la tecnología. Además, reafirmó su compromiso con la seguridad jurídica y el impulso de la modernización del Estado.