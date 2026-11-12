Av. Salaverry permanece cerrada a horas de la salida del papa León XIV: vehículos son desviados por Arenales y Arequipa

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La avenida Salaverry permanece completamente cerrada al tránsito vehicular debido al recorrido que realizará el papa León XIV como parte de sus actividades oficiales en Lima.

La restricción se mantiene en ambos sentidos de esta importante arteria de la capital, por lo que conductores y usuarios del transporte público deben tomar sus precauciones para evitar retrasos en sus desplazamientos.

El cierre fue reportado desde el óvalo Jorge Chávez, en el cruce de las avenidas Salaverry y 28 de Julio, donde se desplegó un importante contingente de efectivos policiales para controlar el tránsito y garantizar la seguridad durante el desplazamiento del sumo pontífice.

Asimismo, se instalaron rejas en ambas vías de la avenida, impidiendo el paso de vehículos particulares y unidades de transporte público. La medida generó complicaciones para algunos ciudadanos que transitaban por la zona durante las primeras horas de la mañana.

¿Qué rutas alternas utilizan los vehículos por el cierre de Salaverry?

Ante la restricción vehicular, los buses de transporte público y los automóviles particulares están siendo desviados para continuar sus recorridos por otras arterias de la capital.

Los vehículos deben seguir de frente y utilizar la avenida Arenales para posteriormente incorporarse a la avenida Arequipa y continuar hacia sus respectivos destinos.

Esta modificación en la circulación ha ocasionado molestias entre algunos ciudadanos que desconocían que el papa León XIV había pasado la noche en la Nunciatura Apostólica de Lima y que continuaría con sus actividades durante la jornada.

Incluso, algunos pasajeros y transeúntes optaron por continuar sus desplazamientos a pie para llegar a sus destinos, ante las dificultades ocasionadas por el cierre de esta importante vía.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | La avenida Salaverry permanece cerrada al tránsito vehicular a pocas horas de la salida del papa León XIV. Tome sus precauciones para evitar contratiempos. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2026

Papa León XIV pasará por la iglesia de Las Nazarenas

El cierre de la avenida Salaverry responde al despliegue de seguridad previsto para el recorrido del papa León XIV, quien se trasladará hacia el Centro Histórico de Lima como parte de su agenda en el país.

Antes de continuar con sus actividades en el centro de la capital, el sumo pontífice pasará por la iglesia de Las Nazarenas, donde tendrá un encuentro con la sagrada imagen del Señor de los Milagros.

Las restricciones continúan durante las primeras horas de la mañana, con presencia policial y barreras que impedían el tránsito por ambos sentidos de la avenida.

Por ello, se recomienda a los conductores evitar circular por la avenida Salaverry mientras permanezca vigente el cierre y considerar las rutas alternas habilitadas para sus desplazamientos.

En conclusión, el recorrido papal viene acompañado de restricciones que modifican temporalmente la circulación en una de las principales avenidas de Lima. Los ciudadanos deberán organizar sus viajes con anticipación, considerar posibles demoras y mantenerse atentos a las indicaciones del personal policial para evitar contratiempos.