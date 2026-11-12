Papa León XIV en Lima: expectativa en Las Nazarenas por posible encuentro con el Señor de los Milagros

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde las primeras horas de hoy, jueves 12 de noviembre, numerosos fieles y devotos se concentran en los exteriores de la iglesia de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, ante un posible encuentro entre el papa León XIV y el Señor de los Milagros. La sagrada imagen del Cristo Moreno salió al atrio del santuario mientras crece la expectativa por el paso del papamóvil rumbo a la Plaza de Armas.

Concentración de fieles y salida del Cristo Moreno en la avenida Tacna

La movilización ciudadana inició entre las 3:00 y 4:00 de la madrugada en la intersección de la avenida Tacna con el jirón Huancavelica, congregando a personas procedentes de distritos como Surco, San Juan de Lurigancho y Los Olivos, además de delegaciones del interior del país.

A este ambiente de recogimiento se sumaron los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros y las religiosas Carmelitas Nazarenas, quienes dispusieron la salida de la venerada efigie hacia el atrio principal del templo ante la posibilidad de que el santo padre descienda del vehículo oficial.

Los asistentes permanecen apostados a lo largo de las rejas de seguridad con el objetivo de recibir la bendición apostólica del pontífice y expresar sus peticiones por la paz y la unidad nacional durante el recorrido matutino.

Agenda oficial del sumo pontífice en el Centro Histórico de Lima

De acuerdo con el cronograma protocolar establecido para este jueves, a las 9:30 horas el obispo de Roma sostendrá una reunión privada con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal, espacio donde pronunciará un discurso dirigido al episcopado nacional.

Posteriormente, a las 10:20 horas, la máxima autoridad de la Iglesia católica encabezará la celebración litúrgica de la Hora Media junto con sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el interior de la Basílica Catedral de Lima.

Finalmente, a las 11:30 horas, el papa León XIV presidirá un encuentro centrado en los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza ubicada frente a la Catedral, jornada en la que dirigirá un mensaje central a la ciudadanía congregada.

En ese sentido, el papa León XIV continúa desarrollando su agenda oficial en la capital peruana en medio de masivas demostraciones de fe y una estrecha coordinación de seguridad a lo largo del Centro Histórico de Lima.