RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Crecen expectativas

Papa León XIV en Lima: expectativa en Las Nazarenas por posible encuentro con el Señor de los Milagros

Aunque el itinerario no contempla una parada oficial a Las Nazarenas, los asistentes aguardan observar el tránsito de la comitiva pontificia durante el segundo día de actividades del papa León XIV.

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/11/2026

Síguenos en Google News Google News

Desde las primeras horas de hoy, jueves 12 de noviembre, numerosos fieles y devotos se concentran en los exteriores de la iglesia de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, ante un posible encuentro entre el papa León XIV y el Señor de los Milagros. La sagrada imagen del Cristo Moreno salió al atrio del santuario mientras crece la expectativa por el paso del papamóvil rumbo a la Plaza de Armas. 

Concentración de fieles y salida del Cristo Moreno en la avenida Tacna

La movilización ciudadana inició entre las 3:00 y 4:00 de la madrugada en la intersección de la avenida Tacna con el jirón Huancavelica, congregando a personas procedentes de distritos como Surco, San Juan de Lurigancho y Los Olivos, además de delegaciones del interior del país.

A este ambiente de recogimiento se sumaron los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros y las religiosas Carmelitas Nazarenas, quienes dispusieron la salida de la venerada efigie hacia el atrio principal del templo ante la posibilidad de que el santo padre descienda del vehículo oficial.

Los asistentes permanecen apostados a lo largo de las rejas de seguridad con el objetivo de recibir la bendición apostólica del pontífice y expresar sus peticiones por la paz y la unidad nacional durante el recorrido matutino.

Agenda oficial del sumo pontífice en el Centro Histórico de Lima

De acuerdo con el cronograma protocolar establecido para este jueves, a las 9:30 horas el obispo de Roma sostendrá una reunión privada con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal, espacio donde pronunciará un discurso dirigido al episcopado nacional.

Papa León XIV contará con una UCI móvil: así es la ambulancia que lo acompañará en su recorrido por Lima
Lee también

Papa León XIV contará con una UCI móvil: así es la ambulancia que lo acompañará en su recorrido por Lima

Posteriormente, a las 10:20 horas, la máxima autoridad de la Iglesia católica encabezará la celebración litúrgica de la Hora Media junto con sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el interior de la Basílica Catedral de Lima.

Finalmente, a las 11:30 horas, el papa León XIV presidirá un encuentro centrado en los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza ubicada frente a la Catedral, jornada en la que dirigirá un mensaje central a la ciudadanía congregada.

En ese sentido, el papa León XIV continúa desarrollando su agenda oficial en la capital peruana en medio de masivas demostraciones de fe y una estrecha coordinación de seguridad a lo largo del Centro Histórico de Lima.

Papa León XIV en Perú: pontífice pasó su primera noche en la Nunciatura Apostólica, pidió paz y rezó el Padre Nuestro con fieles
Lee también

Papa León XIV en Perú: pontífice pasó su primera noche en la Nunciatura Apostólica, pidió paz y rezó el Padre Nuestro con fieles

Temas relacionados Las Nazarenas Palacio Arzobispal Papa León Papa León XIV peru Señor de los milagros viaje apostólico

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA