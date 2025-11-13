Paro de transportistas: Minedu anuncia clases virtuales para colegios públicos de Lima durante paralización

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 14 de noviembre, se llevará a cabo un nuevo paro de transportes en Lima y Callao convocado por un importante sector ante los constantes ataques y asesinatos contra choferes y cobradores.

Minedu anuncia suspensión de clases presenciales en Lima Metropolitana

Ante esta nueva paralización, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, anunció la suspensión de las clases presenciales en toda la capital y dejó en claro que todas las actividades se realizarán a través de la modalidad virtual.

Según indicaron, la decisión se toma para cuidar la integridad de cada uno de los integrantes del sistema educativo como alumnos, maestros y trabajadores administrativos.

"La DRELM ha considerado conveniente disponer que, ese día, los estudiantes de las instituciones educativas públicas reciban sus clases de manera remota o virtual. Esta medida se adopta con el fin de resguarda la integridad y seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa", indicaron.

Minedu anuncia clases virtuales para este viernes ante nuevo paro.

¿Clases virtuales también serán para colegios públicos?

La segunda parte del comunicado deja en claro que esta medida también aplica para las instituciones educativas particulares de Lima Metropolitana. Eso sí, los colegios privados están en la facultad de sumarse a esta decisión o de mantener las clases presenciales de acuerdo a lo que crean conveniente.

"Esta disposición también se aplica para los colegios privados. Sin embargo, en el marco de su autonomía, estas instituciones podrán adoptar las medidas que consideren necesarias. Agradecemos la comprensión y el compromiso de directivos, docentes, estudiantes y familias para garantizar la continuidad del servicio educativo", añadió.

Gremios de transportistas del Perú descarta participar en nuevo paro

Geovani Diez Villegas, representante de la Unión de Medios de Transporte Multimodal, se reunió con el presidente José Jerí y otras autoridades para abordar las diferentes problemáticas de su sector. Tras este encuentro, el dirigente señaló estar a favor de quienes pararán este viernes, pero que esta vez decidieron no ser parte por distintas razones.

Según indicó, como gremio aún no tomaron una decisión, además de que cuentan con una agenta ya establecida para afrontar la crisis de inseguridad que los aqueja.

"En esta oportunidad nos solidarizamos con ellos, pero no vamos a participar. Primero porque no hemos tenido acuerdos y nosotros ya tenemos una agenda definida en el tema de inseguridad", añadió.

De esta manera, el Ministerio de Educación anunció que las clases presenciales quedarán suspendidas durante este viernes 14 de noviembre debido al para que acatará un sector de transportistas.