Famoso futbolista de selección fue DESCUBIERTO en plena infidelidad: Su novia lo expuso con VIDEO viral

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Un escándalo total se ha desatado en Rusia, luego que un reconocido futbolista africano fue descubierto en plena infidelidad por su pareja, quien registró todo en un video que se viralizó de inmediato en redes sociales.

La gota que derramó el vaso

Una controversia sentimental tiene en el ojo del huracán a uno de los nombres más conocidos de la selección de fútbol de Camerún, Nicolás Moumi Ngamaleu, tras ser hallado infraganti por su novia, la influencer rusa Nikki Seey.

Según medios rusos como PEOPLETALK y KP.ru, la modelo sospechaba desde hace varios días del comportamiento del mediocampista e inclusive encontró mensajes comprometedores con otras chicas en el celular de este terminándolos por exponer en su canal de Telegram.

Ese destape habría desencadenado una reacción violenta por parte del actual jugador del Dinamo de Moscú, hasta tal punto de expulsarla del departamento en el que ambos convivían en la capital de Rusia.

Revelan infidelidad del futbolista

Aún con enojo, el epidosio controversial no terminaría allí debido a que la mujer rusa regresó al día siguiente acompañada de una amiga debido a las constantes pruebas que le hacían deducir que su ahora expareja le estaría siendo infiel.

Fue así que, en la secuencia que se volvió viral, se puede apreciar el momento en el que Seey intentó abrir la puerta. No obstante, Ngamaleu se negó y puso como excusa que estaba recibiendo la visita de un familiar.

Una figura de la selección de Camerún le fue infiel a su esposa y ella publicó el video 🇨🇲📱



La influencer rusa Nikki Seey mostró lo sucedido con su ahora ex pareja Moumi Ngamaleu pic.twitter.com/017Pld6u0q — Diario Olé (@DiarioOle) November 11, 2025

Por dicha razón, la creadora de contenido llamó a la Policía para que le ayudara a entrar a la casa que ambos compartían, ya con ello accedió y se encontró, de acuerdo a lo revelado por Nikki, a una fémina escondida en un armario.

También se aprecia el momento en el que el jugador discute con los agentes. Finalmente, la influencer rusa recogió sus pertenencias y abandonó el departamento. Posteriormente, presentó una denuncia ante las autoridades.

¿Quién era la mujer con la que estaba Moumi Ngamaleu?

Tras la difusión del audiovisual se conoció que la mujer que se encontraba con el deportista africano fue identificada como Ekaterina, una entrenadora física rusa que negó tener una relación sentimental con Ngamaleu. "Mi vínculo con este hombre es solo amistoso. No existe atracción ni nada íntimo", aclaró en sus redes sociales.

En resumen, el futbolista camerunés Moumi Ngamaleu fue hallado por su ahora expareja, la influencer rusa Nikki Seey, en pleno acto de infidelidad con otra mujer. El escándalo se suscitó en el departamento que ambos compartían durante su relación.