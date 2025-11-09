Fallece famosa influencer tras recibir el impacto de una bala perdida mientras viajaba en taxi

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La repentina muerte de una joven influencer ha causado gran conmoción en Brasil. Bárbara Yabeta Borges, de 28 años, dejó de existir tras recibir el impacto de una bala mientras era pasajera de un taxi por aplicativo, producto de un tiroteo entre facciones criminales.

Trágico fallecimiento

La violencia armada en Río de Janeiro arrebató la vida de la reconocida creadora de contenido, quien compartía viajes y lifestyle en sus redes sociales. Borges fue alcanzada por una bala perdida en la cabeza, el pasado 31 de octubre.

De acuerdo con los primeros reportes, el taxi por aplicativo en el que iba la brasileña se atravesó en una confrontación entre bandas rivales en las inmediaciones del Complexo da Maré, un extenso conjunto de favelas en la zona norte de la ciudad, colindante con la autopista Linha Amarela, principal vía hacia el Aeropuerto Internacional de Galeão.

El conductor escuchó los disparos y, cuando se dio vuelta, vio que la joven estaba gravemente herida. Tras ello fue trasladada de urgencia al Hospital Geral de Bonsucesso, pero lastimosamente no logró sobrevivir.

La circulación en ambos sentidos de la autopista fue interrumpida por algunos minutos. En tanto, de acuerdo a información del medio local G1, la Policía Militar informó que el tiroteo fue producto de una confrontación entre facciones rivales en Vila do Pinheiro, una de las más de quince comunidades del Complexo da Maré.

Por su parte, las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este tiroteo, un crimen que subraya la grave situación de inseguridad que viven los ciudadanos, quienes a menudo quedan expuestos al fuego cruzado en zonas de conflicto del territorio brasileño.

¿Quién era Bárbara Yabeta Borges?

Bárbara Elisa Yabeta Borges tenía 28 años y en redes sociales alcanzó gran popularidad por compartir contenido sobre bienestar, naturaleza y viajes. Además de su faceta como influencer, trabajaba en una entidad bancaria en Río de Janeiro. En su cuenta oficial de Instagram reunía cerca de 20.000 seguidores.

En compañía de su esposo, un hombre identificado como Ale Baptestini Jr., a quien señalaba como "su persona favorita", compartía diversos momentos amenos recorriendo diversas partes del mundo.

Inclusive, Yabeta Borges cumplió su tan ansiado sueño de conocer el Perú, durante 2024. Junto a su pareja conoció Machu Picchu, el lago Titicaca, las salineras de Maras y los andenes de Moray.

Como vemos, Bárbara Yabeta Borges, una joven influencer brasileña perdió la vida a los 28 años tras ser impactada por una bala perdida durante un tiroteo entre bandas criminales causando gran conmoción en sus seguidores.