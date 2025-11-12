Tragedia en Arequipa: Bus de la empresa Llamosas cae a un abismo en Ocoña dejando más de 30 fallecidos

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un bus interprovincial de dos pisos de la empresa Llamosas se desbarrancó durante la madrugada en el sector de Ocoña, provincia de Camaná, a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur. La unidad, que partió desde Chala (Caravelí) con destino a Arequipa, cayó por un abismo de más de 200 metros tras impactar contra una camioneta en una curva pronunciada.

De acuerdo con los primeros reportes, hay al menos 38 fallecidos y 26 heridos, algunos en estado crítico. Las labores de rescate se complican debido a la geografía accidentada del lugar, lo que ha dificultado el acceso de los equipos de emergencia y el traslado de las víctimas hacia los centros de salud.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/jdSiFdWGta — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 12, 2025

Heridos trasladados a hospitales

Solo 14 heridos fueron trasladados al Hospital de Camaná, ubicado a unos 50 minutos del lugar del siniestro, mientras que 12 permanecen en el Centro de Salud de Ocoña, según información del Ministerio de Salud. Cabe señalar que 9 pacientes atendidos en un inicio en el centro de salud de Camaná, están siendo trasladados al Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa por la gravedad de sus lesiones, de los cuales dos ya llegaron.

Los pacientes que se encuentran ya en el hospital de mayor complejidad son dos mujeres, una de aproximadamente 30 años y la otra es una menor de edad. Ambas presentan traumatismo encéfalo craneano, así como policontusiones, aunque se encuentran estables, aún son monitoreadas por el personal médico.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | El número de fallecidos por el accidente de tránsito en Camaná, Arequipa, aumentó a al menos 30.



🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/CPEN2ovfDR — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2025

Investigaciones y labores de rescate en marcha

El Ministerio del Interior ha informaron que más de 30 efectivos de la Policía Nacional, entre División de Protección de Carreteras de la PNP, Comisaría de Ocoña y la Unidad de Rescate, en coordinación con los bomberos vienen brindando apoyo en el rescate de los atrapados.

Por su parte, la Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) informó que han trasladado un equipo de la Unidad Desconcentrada de Arequipa para brindar apoyo y colaborar con las autoridades.

📢 Comunicado Sutran

La Sutran informa sobre el siniestro vial ocurrido en el km 780 de la Panamericana Sur, en Ocoña (Arequipa).

La entidad continuará brindando información y apoyo técnico en el marco de sus competencias.#SutranInforma #SeguridadVial pic.twitter.com/VoIGiuLkhe — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) November 12, 2025

Por su parte, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Penal de Camaná viene realizando las diligencias urgentes e inaplazables tras el accidente. vienen participando en el levantamiento de los cadáveres. Sumado a ello, se ha dispuesto la detención del conductor de la camioneta para determinar su responsabilidad en los sucedido.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía Penal de Camaná realiza diligencias urgentes e inaplazables tras el accidente de un ómnibus en Ocoña, que cayó a un barranco luego de colisionar con una camioneta a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur, cuando se dirigía a la ciudad de... pic.twitter.com/f8Q3xEiph2 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 12, 2025

