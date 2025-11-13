Jesús María: Delincuentes asaltaron violentamente a pareja de novios en la puerta de su edificio

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí en Lima y Callao, parece no dar los resultados esperados. Esta vez, una pareja fue asaltada por dos sujetos armados cuando se encontraban cerca de ingresar al edificio donde viven en Jesús María.

Pareja fue asaltada en edificio de Jesús María

Gracias a las cámaras de seguridad del inmueble, se logra observar al detalle como fue este atraco a estos dos ciudadanos en plena vía pública. Eran las 10:20 de la noche, cuando las víctimas llegaban a su propiedad sin percatarse de lo que les esperaba.

En ese momento, un auto de alta gama se cuadró a pocos metros de ellos y de el descendieron dos sujetos fuertemente armados. En cuestión de segundos, los facinerosos apuntaron contra la pareja y de inmediato comenzaron a arrebatarle todos sus objetos de valor.

Fueron varios segundos de miedo que vivieron e incluso uno de ellos intentó llevarse a la mujer mientras forcejeaban con los delincuentes. Por suerte, los vecinos del edificio se percataron del hecho e hicieron sonar la alarma lo cual terminó por ahuyentar a los delincuentes.

A raíz de este hecho, todos los residentes de dicho condominio realizaron un plantón a las afueras del mismo exigiendo mayor presencia de la Policía Nacional del Perú. En esa misma línea, exigieron que la empresa responsable del servicio eléctrico de la zona puedan cambiar los focos del lugar ya que estos cuentan con años de antigüedad generando gran oscuridad en dicha parte de Jesús María.

Reconoce no haber reducido los índices de criminalidad

Justamente, días atrás, el propio presidente de la República, José Jerí, reconoció que el objetivo de reducir la inseguridad, sicariato y extorsión no ha sido como se lo esperaba a pesar del estado de emergencia decretado por su gestión.

Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que seguirán trabajando para devolverle la tranquilidad a toda la población.

"No hemos cumplido el objetivo todavía, el mínimo objetivo que nos estamos trazando. No vamos a decir que ya cambió todo, porque no es así. Pero estamos dejando todo en la cancha para que esto cambie. Y esto es un primer cambio de actitud por parte del Gobierno", indicó.

De esta manera, una pareja fue violentamente asaltada por dos sujetos armados en el frontis de su edificio en Jesús María. Vecinos de la zona denunciaron poca presencia de la PNP y falta de alumbrado público.