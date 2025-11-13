Colectivero incendió su vehículo para evitar intervención de ATU tras acumular más de un millón de soles en papeletas

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho insólito ocurrió la mañana de este jueves 13 de diciembre en la cuadra 27 de la avenida Javier Prado este. Luego de ser intervenido por agentes de la ATU, el conductor de un colectivo decidió incendiar su unidad para evitar que la autoridad lo traslade al depósito de la entidad.

Colectivero incendia su vehículo tras intervención de ATU

La escena tuvo lugar en la auxiliar de esta transitada arteria de la capital, muy cerca del cruce con la avenida San Luis. Ahí, la Autoridad de Transporte Urbano realizó un operativo contra el transporte informal interviniendo vehículos que ofrecían el servicio de colectivo.

Luego de intervenir a dos unidades, los agentes de ATU se disponían a llevarlos al depósito de la entidad tras encontrar decenas de infracciones. Sin embargo, no se esperaron que el conductor de uno de estos vehículos rompiera las cintas de seguridad, lo rociara con combustible y luego le prendiera fuego en plena vía pública.

En solo segundos la unidad ardió en llamas ante la sorpresa de los agentes de ATU y PNP que apoyaban en el operativo. Justamente, uno de ellos llegó con un extintor para intentar extinguir las llamas.

De acuerdo a información a la que Exitosa pudo acceder, este vehículo contaba con 95 infracciones, solo en la plataforma de ATU, acumulando una deuda de 1 284 000 soles. Mientras que en SAT contaba con un total del 8682 soles por 17 papeletas.

Dentro de estas faltas, se encuentran multas por no utilizar el cinturón de seguridad y por detenerse en zonas prohibidas en la vía pública. Además, el conductor de la unidad de placa BUS181, identificado como Harry Winston Ventura, escapó del lugar para evitar responder a las autoridades.

Corredor Rojo modifica su ruta temporalmente

Debido al cierre de este tramo de la auxiliar de la Javier Prado, la Autoridad de Transporte Urbano determinó que al Corredor Rojo transite por la vía expresa de esta avenida por lo que el paradero de San Luis también quedó suspendido por el momento.

"Debido al incendio de un vehículo de transporte informal en la av. Javier Prado, a la altura del cruce con San Luis, los buses del corredor Rojo desvían su recorrido por la vía expresa de dicha avenida. El paradero San Luis hacia Ate no se atiende temporalmente", indicó ATU.

De esta manera, un colectivero incendió su vehículo para evitar que ATU se lo lleve al depósito. La unidad acumulaba más de un millón de soles en multas, mientras que el conductor tenía la licencia cancelada.