Vania Torres hace historia para el el Perú al coronarse en Mundial de Surf (SUP) en El Salvador

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La tablista nacional Vania Torres consiguió poner el nombre del Perú en lo más alto del podio en el Mundial de Surf (SUP - Stand Up Paddle) llevado a cabo en la playa El Sunzal, en El Salvador. La surfista se impuso en la final a la argentina Luchy Cosoleto, consiguiendo así el mayor logro de su carrera profesional.

Título lo consiguió en su última ola

En esta modalidad, la atleta de 30 años había logrado una destacada participación en las rondas anteriores, dejando atrás a Alazne Aurekoetxa de España y a Isabella Campbell de Australia en la fase clasificatoria. Siguió con su buen nivel en el segundo heat derrotando a las neozelandesas Stella Smith y Amelie Wink y la argentina Cecilia Cosoleto.

Tras quedar en el segundo lugar del main 3, accedió a las semifinales del torneo, en donde se enfrentó a la brasileña Gabriel Sztamfater y de nuevo a la oceánica Smith, a quienes superó. Con esto, solo quedaba por delante la mayor de las hermanas Cosoleto, contra quien disputaría el título.

Vania Torres 🇵🇪🥇



2025 ISA World SUP & Paddleboard Championship at @surfcity El Salvador. pic.twitter.com/SICkwdewkD — International Surfing Association (@ISAsurfing) November 13, 2025

Para la definición de la campeona todo se resolvió en la última ola de las competidoras. Torres consiguió un puntaje de 12.43 quedando apenas por encima de la argentina que sumó 12.06, consiguiendo su primer título a nivel mundial. Más atrás y quedándose con la medalla de bronce se ubicó la 'gaucha' Aline Adaska.

"Intentaba decirme a mí mismo que eran los últimos 30 minutos, que si me dolían las piernas, no importaba, Lo hice lo mejor que pude. He estado entrenando todo lo que he podido. Intenté no dejar nada al azar y no sé, trabajé duro para ello", mencionó la nueva campeona del mundo.

Se une al club de Sofía Mulanovich

Este logro le permite a la surfista unirse al club en donde se encuentra Sofía Mulanovich, quien en 2005 y 2019 se coronó en surf. Sobre este logro, habló tras la ceremonia central. Cabe precisar que la 'colorada' lo hizo en la modalidad de open surf.

"Gracias a todos los que me apoyan en este camino maravilloso que no se ha acabado. Hay un montón de cosas que mejorar y quiero agradecerles a todos los que me apoyan siempre: a mi familia, que ha estado detrás mío todo el tiempo, dándome buenas vibras, al Team Perú, a mis auspiciadores y por supuesto a mi entrenador", sostuvo.

El Perú tiene a una nueva campeona mundial y es Vania torres, quien se proclamó campeona en el Mundial de Surf (SUP) en El Salvador. La tablista superó en una reñida final a la argentina Luchy Cosoleto.