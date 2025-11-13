Hablando Huevadas en el Madison: ¿Cómo lograron conquistar el escenario más importante de Nueva York?

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Lima, noviembre de 2025. - Hablando Huevadas estrenará en cines su primer documental, una producción que revive la histórica hazaña lograda el 13 de septiembre de 2024, cuando Jorge Luna y Ricardo Mendoza llenaron el Madison Square Garden en Nueva York, convirtiéndose en los primeros comediantes hispanohablantes en conseguirlo.

El documental sigue de cerca a Jorge y Ricardo a lo largo de este desafío, mostrando no solo el éxito del espectáculo, sino también la presión, el esfuerzo y los momentos inesperados detrás del sueño. Entre risas, angustias, logística al límite y situaciones imprevistas como la cancelación de un tren a pocas horas del espectáculo o momentos detrás de cámaras donde se escucha "Se ha quedado encerrado Ricardo", la producción revela todo lo que no se vio en el escenario. Además, ofrece una mirada íntima a su lado más personal, incluyendo las apariciones de sus padres.

Más que un especial de comedia, este largometraje cuenta una historia de perseverancia y superación. Refleja cómo un proyecto nacido en el Perú logró abrirse paso hasta conquistar uno de los escenarios más emblemáticos del mundo, demostrando que los sueños grandes también están al alcance del talento latino. Con humor, vulnerabilidad y mucha emoción, esta producción celebra no solo un logro artístico, sino también un motivo de orgullo para el país y para toda la comunidad hispanohablante.

El documental se estrenará exclusivamente en las salas de Cineplanet el 20 de noviembre. Porque esto no es solo un show de Hablando Huevadas: es la historia de cómo dos peruanos lograron llenar el Madison Square Garden en solo tres horas y marcaron un antes y un después en la comedia latinoamericana.