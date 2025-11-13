Los Olivos: ¡Indignante! Comisaría funciona sin agua, luz y con fallos en infraestructura

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En pleno estado de emergencia en Lima y Callao, cuando se exige una respuesta eficiente frente al crimen, la comisaría Sol de Oro, en el distrito de Los Olivos, se encuentra en condiciones precarias en su infraestructura y no cuenta con agua ni luz, servicios básicos para operar.

En su recorrido por distintas comisarías de Lima, Exitosa pudo identificar que esta dependencia policial presenta techos a punto de caer, muros agrietados y cableado eléctrico expuesto.

Agentes de la comísaria Sol de Oro operan en condiciones deplorables.

Sin agua, sin luz y sin internet

En consecuencia, esta crítica situación ha paralizado y obstaculizado parte las funciones de los agentes: no pueden recepcionar denuncias virtuales debido a que las computadoras permanecen apagadas desde hace dos días, a falta de electricidad. Todo trámite debe hacerse de forma manual.

El panorama se agrava al ingresar a los servicios higiénicos: los focos no encienden y los caños están casi secos, destilando un hilo de agua.

Tampoco funciona el teléfono móvil asignado a la dependencia, el cual debe recibir llamadas de emergencia por parte de los vecinos. Según el reporte, los efectivos deben cargar sus celulares en otros locales para mantenerse medianamente operativos.

Pese a que la comisaría cuenta con más de 100 policías, muchos deben hacer horas extras y buscar cómo higienizarse o mantener el orden personal ante la falta de agua.

Mininter no responde pedidos de apoyo

El último informe de la Contraloría General de la República, elaborado junto con la Policía Nacional, reveló que de las 466 comisarías inspeccionadas en el país, el 40% no pasó las inspecciones técnicas municipales y fueron declaradas inhabitables.

Aunque la comisaría Sol de Oro no figura entre ellas, su estado actual es alarmante. Según los reportes, esta dependencia ha solicitado en varias ocasiones apoyo al Ministerio del Interior para renovar su infraestructura. Sin embargo, no han recibido respuesta.

Mientras tanto, los agentes de la PNP continúan trabajando en condiciones deplorables, intentando cumplir su labor de proteger y servir, sin agua, sin luz y en medio del abandono.

Contraloría halló deficiencias en comisarías

El pasado jueves 30 de octubre, la Contraloría realizó un operativo nacional de control en más de 450 comisarías a nivel nacional, para determinar sus condiciones.

En diálogo con Exitosa, el gerente de control político institucional y económico de la Contraloría, Luis Castillo, reveló que los policías usan chalecos antibalas de hasta 28 años de antigüedad.

"Hay una infraestructura precaria. No podemos dejar de decir que hay comisarías que tienen más de 20, 30, hasta 40 años de antigüedad, donde nuestros valerosos policías vienen estando con condiciones mínimas o inadecuadas", declaró.

Los efectivos policiales de la comisaría Sol de Oro de Los Olivos trabajan de manera precaria sin luz, ni agua y con deficiencias en la infraestructura, lo que obstaculiza de forma preocupante la realización correcta de las diligencias policiales en la zona.