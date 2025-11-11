Anuncian subasta de 31 terrenos en seis distritos de Lima Metropolitana: Conoce cómo participar

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Lima anunció la subasta pública de 31 terrenos ubicados en seis distritos de la capital, a través de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima). El acto se llevará a cabo el 22 de noviembre a las 10:00 a. m. en la sala de Ciencias de la Biblioteca del Museo Metropolitano de Lima, ubicado en la avenida 28 de Julio 800, Cercado de Lima.

Los interesados podrán acceder a predios con áreas que van desde 97.5 m² hasta 44,813.00 m², distribuidos en los distritos de Carabayllo, Santa Rosa, Puente Piedra, La Molina, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa.

Esta diversidad de tamaños ofrece alternativas tanto para la inversión inmobiliaria como para quienes buscan un terreno para vivienda o negocio.

Los terrenos cuentan con zonificación urbana y serán ofrecidos bajo la modalidad de martilleo, con precios base que oscilan entre 76,383.45 soles y 4 millones 499,340 soles. Emilima destacó que esta subasta representa una oportunidad atractiva para adquirir un espacio propio o desarrollar proyectos urbanos.

Subasta

Terrenos listos para invertir

De los 31 terrenos que se subastarán, 28 forman parte del Fondo Metropolitano de Renovación y Desarrollo Urbano (Fomur), administrado por Emilima, mientras que tres son de propiedad directa de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Cada predio dispone de servicios básicos como agua y energía eléctrica, además de una ubicación estratégica cerca de avenidas principales, centros educativos, mercados, bancos y centros de salud. Estas características convierten los lotes en espacios ideales para viviendas familiares, negocios o proyectos inmobiliarios sostenibles.

Emilima precisó que la subasta será completamente pública y transparente, y que las personas naturales o jurídicas interesadas podrán participar adquiriendo las bases del proceso de licitación dentro de los plazos establecidos.

Requisitos y proceso de inscripción

Las bases de la subasta estarán disponibles del 10 al 21 de noviembre en las oficinas de Emilima, ubicadas en Jr. Cuzco N.° 286, Cercado de Lima, en horario de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:30 p. m..

Asimismo, los interesados podrán acceder a las bases de forma virtual, enviando el voucher de pago al correo [email protected]. Una vez validada la información, Emilima enviará las bases y el comprobante de pago correspondientes. Para mayor información, los ciudadanos pueden comunicarse al (01) 209 8400, anexo 1070, o a los teléfonos 989 346 982 y 987 658 263, además de visitar el portal www.emilima.com.pe.

En resumen, la Municipalidad de Lima realizará una subasta pública de 31 terrenos en seis distritos, ofreciendo opciones accesibles y bien ubicadas para inversión o vivienda. El evento se llevará a cabo el 22 de noviembre en el Museo Metropolitano de Lima, consolidándose como una oportunidad para los ciudadanos y empresas interesadas en participar en el crecimiento urbano de la capital.