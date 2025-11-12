Querido actor fallece en accidente de tránsito: Investigación en curso con evidencia clave

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La industria artística está de luto tras el reporte de la muerte de un querido actor en un accidente de tránsito. Las autoridades investigan el caso y analizan prueba clave para esclarecer los hechos del siniestro.

Fallece actor a los 39 años tras accidente

Recordado por sus diversas producciones teatrales y audiovisuales. El querido actor santandereano Jhon Freddy Martínez, de 39 años de edad, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Piedecuesta. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de las redes sociales del propio artista.

Según las primeras diligencias, se revela que el actor colombiano, quien además era gestor cultural, se movilizaba por una vía para ir a su vivienda cuando chocó contra una camioneta de color blanco durante un cruce peligroso, en el sector de Los Troncos.

De acuerdo a las primeras diligencias y hacer una inspección del video del impacto, las autoridades confirmaron que el actor santandereano murió al chocar contra el vehículo y "salir volando, golpeando su cabeza contra el pavimento". Los agentes de emergencias llegaron hasta el lugar de los hechos y trasladarlo la Clínica Piedecuesta, pero minutos después los médicos indicaron que su estado era muy grave y no pudieron salvarlo.

Accidente bajo investigación policial

Por el momento, el caso se encuentra en disposición de las autoridades, quienes están evaluando si fue una irresponsabilidad del actor o del conductor del otro vehículo. La policía tiene como pieza clave para esclarecer el siniestro, un video: según los primeros reportes de medios colombianos como 'Caracol' se aprecia que, al parecer, el semáforo estaría en rojo para Martínez, quien no habría hecho caso a la señal de tránsito que ordenaba detenerse.

Fallece actor colombiano tras accidente de tránsito.

¿Quién era Jhon Freddy Martínez? Su trayectoria

Jhon Freddy era un hombre de 39 años de edad, quien llegó al corazón de los bumangueses al participar en varias producciones locales. Una de ellas fue la serie inspirada en la "Pequeña Manhattan", en la que se pronosticaba la primera estrella que iba a ganar el Atlético Bucaramanga.

Entre otros proyectos que destacan en su trayectoria artística son: asistente de producción en la película 'Luis Tercero' (La Contrabanda), además de haber participado en reconocidas producciones como 'Ni Un Paso Atrás' (Canal TRO), 'Proyecto Final' (Luis José Gálviz), 'Sala de Espera' (Guane Films) e 'Índigos' (Colectivo Exprésarte) de Aguachica.

Finalmente, se reveló que Martínez se preparaba para el estreno de su documental 'Pon a sonar las rolas', el cual se lanzaba esta misma semana.

"Queremos que el estreno sea una celebración de su vida. También estamos planeando un documental que recopile su obra y trayectoria artística", dijo Andrés Correa, uno de los amigos cercanos al actor fallecido.

La industria artística en Colombia lamenta la muerte del actor Jhon Freddy Martínez, quien perdió la vida en un accidente de tránsito. El caso se encuentra bajo investigación policial para determinar las responsabilidades del siniestro ocurrido el último sábado 8 de noviembre.