Alianza Lima tiene negociaciones avanzadas para fichar a nueva joya del fútbol peruano

Alianza Lima busca finalizar de la mejor manera la Liga 1 2025 consiguiendo el segundo objetivo de la temporada tras no lograr el campeonato nacional. A falta de una fecha para el fin del Torneo Clausura, los íntimos buscan clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores al quedar mejor ubicado en la tabla acumulada del torneo local.

Ficharía a nueva joya del fútbol peruano

Pero mientras el plantel de Néstor Gorosito continúa trabajando para sumar tres puntos más en la jornada final, la dirigencia también viene haciendo lo propio pensando en conformar un plantel competitivo de cara al 2026.

Por ello, en las últimas horas se conoció que la dirección y gerencia deportiva, comandadas por Franco Navarro y Franco Navarro Jr., tendrían todo avanzado para cerrar el fichaje de una joya del fútbol peruano. De acuerdo a lo indicado por Ovación, Alianza Lima sumaría a sus filas al lateral D'Alessandro Montenegro.

El actual futbolista de ADT fue parte de una campaña más que resaltable en el equipo de Tarma donde, con solo 22 años, estuvo en 33 partidos a lo largo de la temporada, entre Liga 1, Liga 3 y Copa Sudamericana.

Según el citado medio, el jugador formado en la cantera blanquiazul cuenta con contrato por un año más en ADT, pero todo parece estar acordado para que oficialmente se convierta en nuevo elemento victoriano.

"Todo encaminado. Alianza Lima y ADT negocian el traspaso de D'Alessandro Montenegro. El canterano íntimo aún tiene contrato con el club tarmeño por un año más, pero existe predisposición del cuadro celeste para concretar una venta fructífera. Se espera cerrar pronto el acuerdo económico entre ambas instituciones. El lateral derecho sería el primer refuerzo blanquiazul para la temporada 2026", indicó Ovación.

Férrea pelea por el lateral derecho

Pese a ser polifuncional, Montenegro suele desempeñarse como lateral por la derecha, posición en la que los blanquiazules ya tienen a Guillermo Enrique y Marcos Huamán. Además, Josué Estrada, quien llegó a mitad de temporada, también se puede desempeñar en dicha posición por lo que la pelea por el titularato será más que interesante.

Eso sí, según se pudo conocer, la intención de los victorianos es no renovar el prestado del futbolista argentino debido a que no terminó de convencer en los meses finales de la temporada.

De esta manera, Alianza Lima tendría todo avanzado para cerrar el fichaje de D'Alessandro Montenegro procedente de ADT de Tarma. Solo restarían detalles para que el lateral de 22 años se convierta en el primer refuerzo victoriano.