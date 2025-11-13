Defensoría de la Policía sobre sobre fiscal que rompió acta: "Está haciendo una denuncia falsa"

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el director general de la Defensoría de la Policía, Máximo Ramírez, señaló que la denuncia presentada por la fiscal que rompió un acta policial corresponde a una forma de defenderse y calificó como "falso".

Rechazó lo relatado en la denuncia

En la denuncia presentada por la fiscal Katherine Flores Tasayco, relata los hechos ocurridos el 30 de octubre, cuando fue grabada rompiendo un acta policial. En el documento relató que, tras solicitar agregar información faltante y haber recibido una respuesta que la califica como "falta de respeto" procede a tachar las actas.

Esta afirmación es rechazada por Ramírez, quien señala que desde la PNP aun tienen fotos de las actas rotas y que no presentan ningún tipo de tachado, tal como aseguró la magistrada.

"Menos mal que le tomamos fotos a los documentos que esta fiscal había roto y donde se puede observar que las actas no están tachadas, lo que se presentan ahí en los registros fotográficos, son las actas rotas por ella", señaló.

Asimismo, explicó que era tan simple como ponerse de acuerdo con la PNP para rehacer las actas en lugar de romperlas, "por eso ella está mintiendo", ya que nada de lo señalado en su denuncia sería verdad, según las pruebas que cuenta la Defensoría de la policía.

"Esta fiscal está haciendo una denuncia falsa y como te digo, para mi es un medio de defensa que ella lo va adjuntar, es muy probable, a la investigación que le van a hacer por intermedio de su entidad", sentenció.

Además, lamentó que, hasta la fecha el Ministerio Público no se haya pronunciado al respecto y que Flores aún no haya sido destituida, pues considera que se le debería seguir un proceso separada de la Fiscalía, "no haciendo denuncias calumniosas como las viene haciendo".

Denuncia agresión psicológica

Por otro lado, respecto a la acusación de parte de la magistrada de haberse sentido humillada y vulnerada por los efectivos, hasta el punto de llorar al momento de los hechos. Ramírez, señaló que en los videos viralizados se le ve tranquila.

"Se le observa a ella tranquila, ella no llorar, ella rompe las actas de manera prepotente y en ningún momento se la ve llorar y mucho menos pedir disculpas. Entonces, lo que yo considero, es que en ese momento se le debió detener porque ella estaba cometiendo delito", afirmó.

Es en ese contexto que, el director general de la Defensoría de la Policía, Máximo Ramírez, señaló que la fiscal Katherine Flores Tasayco viene realizando denuncias falsas como parte de su defensa en la investigación que se le avecina por romper el acta policial.