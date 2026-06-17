¿Pensando en estudiar sobre inteligencia artificial?: Conoce las claves para elegir el curso correcto antes de invertir tu dinero

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una tecnología exclusiva de especialistas para convertirse en una herramienta cada vez más presente en distintas actividades profesionales.

Desde el análisis de datos hasta la automatización de tareas, el uso de estas soluciones digitales está transformando el mercado laboral y generando nuevas exigencias para trabajadores y empresas.

De acuerdo con estimaciones difundidas por organismos internacionales, una gran proporción de empleados deberá desarrollar nuevas competencias digitales durante los próximos años para mantenerse vigente en un entorno cada vez más automatizado. En ese contexto, la oferta de cursos vinculados a inteligencia artificial ha crecido significativamente.

Contenidos actualizados y aprendizaje práctico

Uno de los principales aspectos que recomiendan evaluar los especialistas es la vigencia de los contenidos. En inteligencia artificial, las herramientas cambian constantemente y un programa desactualizado puede enseñarte a usar soluciones que el mercado ya superó. Pregunta cada cuánto se revisa el plan de estudios.

Luis Felipe Alvarado, director académico de la Cámara de Comercio Exterior (CE), señaló que los programas formativos deben revisarse constantemente para responder a las necesidades del mercado.

"Nuestro programa de educación continua se actualiza cada tres meses. Si hoy la IA está redefiniendo un sector, en menos de un trimestre nuestros cursos ya lo reflejan", explicó.

Curso de IA

Otro elemento relevante es el enfoque práctico de la enseñanza. Para quienes trabajan y estudian al mismo tiempo, el valor del curso en IA también se mide por su aplicabilidad inmediata. Un buen indicador es que el programa describa qué sabrás hacer al terminar cada módulo, no solo qué temas cubrirá. Si no lo especifica, pregunta.

La importancia de una certificación reconocida

Además de los contenidos y la metodología, la certificación también influye en el valor profesional del curso. Contar con certificados verificables y respaldados por instituciones reconocidas internacionalmente puede marcar diferencia en procesos de selección laboral o crecimiento profesional.

Según Alvarado, la Cámara de Comercio Exterior (CE) cuenta con más de 34 cursos especializados en Inteligencia Artificial, analítica de datos, Power BI y marketing digital, dirigidos a profesionales que buscan adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral.

"Emitimos certificaciones respaldadas por insignias digitales verificables mediante código QR a través de Xertify, en los niveles de Especialista, Experto, Senior y Distinción Internacional", señaló Alvarado.

Ante la creciente oferta de cursos relacionados con inteligencia artificial, especialistas recomiendan realizar una evaluación cuidadosa antes de matricularse. Verificar que los contenidos estén actualizados, que exista una formación práctica y que la certificación tenga respaldo institucional puede ayudar a tomar una decisió