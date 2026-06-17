¿Tu hijo es víctima de ciberbullying?: Conoce las señales de alerta para detectar el ciberacoso en niños y adolescentes

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El entorno digital se ha convertido en un espacio cotidiano para los menores, pero también en un escenario de vulnerabilidad. Esta problemática ha mostrado un alarmante crecimiento a nivel global: según un informe presentado en 2026 por las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, el 66% de los menores consultados considera que el ciberacoso ha aumentado en los últimos años.

"El ciberacoso puede producirse a cualquier hora del día y a través de múltiples plataformas digitales, lo que amplifica su alcance y dificulta que los menores puedan alejarse de la situación", advierte Eduardo Tumy, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, Country Partner de Bitdefender.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Para proteger a los menores, es vital que los adultos dejen de ver la tecnología como un enemigo oculto y comiencen a prestar atención al comportamiento de sus hijos.

El psicólogo Mickael Worms Ehrminger, consultor en bienestar digital infantil, explica que las agresiones virtuales acompañan a la víctima durante gran parte del día a través de sus dispositivos, lo que altera su estabilidad emocional.

Ciberbullying

Los padres y tutores deben encender las alarmas si el menor:

Evita usar redes sociales, aplicaciones o videojuegos que antes disfrutaba.

Se muestra triste, ansioso o irritable después de conectarse.

Se aísla de familiares y amigos.

Presenta cambios en el sueño o en su desempeño académico.

Oculta su actividad digital o elimina conversaciones con frecuencia.

Reacciona con miedo o nerviosismo ante mensajes y notificaciones.

¿Qué hacer si sospecha de un caso de ciberacoso?

Frente a un posible caso, los especialistas recomiendan mantener una comunicación abierta y asertiva, evitando en todo momento culpabilizar al menor. Es fundamental guardar evidencias mediante capturas de pantalla y reportar directamente los contenidos ofensivos en las plataformas web correspondientes.

Si la situación escala a amenazas o riesgos graves contra la integridad del estudiante, se puede acudir a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional del Perú, además de buscar soporte emocional y legal a través de los servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Hoy, en el Día Internacional contra el Acoso Escolar o el Bullying, recordamos que el acoso no solo ocurre en espacios físicos: el bullying también es virtual (ciberbullying). 💻📱



En redes sociales, chats y videojuegos, niñas, niños y adolescentes pueden estar expuestos a... pic.twitter.com/beeCtPmE3M — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) May 2, 2026

La lucha contra el acoso digital no se soluciona mediante la prohibición estricta de las pantallas, sino a través del involucramiento activo de los adultos. El aumento del ciberbullying en niños y adolescentes exige transitar de un modelo de control autoritario a uno de acompañamiento y confianza compartida.

La combinación estratégica de diálogo familiar, educación digital continua y el uso de herramientas tecnológicas adecuadas es la fórmula más efectiva para identificar los riesgos de forma temprana, garantizando un entorno seguro donde los menores puedan desarrollarse plenamente.