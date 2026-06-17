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¡Revisa tu DNI! Reniec alerta que casi 2 millones de documentos de identidad están vencidos

Reniec alertó que más de 1,9 millones de peruanos mantienen su DNI vencido y reveló cuáles son las regiones que concentran la mayor cantidad de documentos caducos a nivel nacional.

Casi 2 millones de personas tienen el DNI caducado en el país
Casi 2 millones de personas tienen el DNI caducado en el país (Difusión)

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/06/2026

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A semanas de la segunda vuelta presidencial, en la que millones de peruanos participaron con su voto, el Reniec informó que cerca de 2 millones de personas cuentan con el documento nacional de identidad vencido. Además, la institución difundió cifras de su base de datos que muestran las regiones del país con mayor cantidad de ciudadanos con el DNI caducado.

Casi dos millones de personas tienen su documento de identidad caducado

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó una alerta en la que anuncia la cantidad de personas que tienen el documento de identidad (DNI) caducado en diferentes zonas del país. En ese sentido, la institución mencionó que la renovación se puede dar, incluso si el documento no ha vencido.

¿Qué zonas del país presentan mayor cantidad de documentos de identidad caducados?

La entidad reveló que hay 1 953 154 DNI de adultos que se encuentran caducos. De estos, 535 876 DNI son de ciudadanos que residen en Lima. Además, 348 141 DNI de adultos caducados son de ciudadanos que viven en el exterior

  1. Piura: 103 050 
  2. La Libertad: 98 387
  3. Cajamarca: 74 893 
  4. Lambayeque: 68 354  
  5. Loreto: 66 474 
  6. Junín: 63 716 
  7. Arequipa: 62 745
  8. Áncash: 60 648 
  9. Cusco: 59 712 
  10. Callao: 55 369
  11. Huánuco: 45 995  
  12. San Martín: 45 085  
  13. Puno: 42 477
  14. Ica: 40 492
  15. Ucayali: 34 776 
  16. Amazonas: 29 574 
  17. Ayacucho: 27 058 
  18. Huancavelica: 17 967
  19. Apurímac: 15 986
  20. Pasco: 14 349 
  21. Tacna: 14 040  
  22. Tumbes: 12 124 
  23.  Madre de Dios: 9 817  
  24. Moquegua: 6 049 

¿Cómo realizar el trámite de renovación de DNI?

Para quienes opten por el trámite en línea, la entidad detalló que primero deben cancelar el costo de S/30 si es la primera vez que migran al DNI electrónico, o S/41 si ya cuentan con dicho documento y son mayores de edad. El pago puede efectuarse mediante Yape, Agente BCP, Banco de la Nación, Págalo.pe o a través de la página web de Reniec con tarjeta de crédito o débito.

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Posteriormente, el ciudadano deberá instalar la aplicación DNI BioFacial para registrar su nueva fotografía, ingresar al sistema web de Reniec, completar sus datos personales y, finalmente, elegir la oficina donde recogerá su nuevo documento.

Ante estas cifras alarmantes que alcanzan a casi 2 millones de peruanos, el Reniec exhortó a los ciudadanos que puedan actualizar sus documentos de identidad que están vencidos. 

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