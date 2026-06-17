¡Revisa tu DNI! Reniec alerta que casi 2 millones de documentos de identidad están vencidos

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A semanas de la segunda vuelta presidencial, en la que millones de peruanos participaron con su voto, el Reniec informó que cerca de 2 millones de personas cuentan con el documento nacional de identidad vencido. Además, la institución difundió cifras de su base de datos que muestran las regiones del país con mayor cantidad de ciudadanos con el DNI caducado.

Casi dos millones de personas tienen su documento de identidad caducado

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó una alerta en la que anuncia la cantidad de personas que tienen el documento de identidad (DNI) caducado en diferentes zonas del país. En ese sentido, la institución mencionó que la renovación se puede dar, incluso si el documento no ha vencido.

🪪 ¿Sabías que no necesitas esperar a que tu DNI caduque para renovarlo? Reniec informó que los ciudadanos pueden realizar este trámite de manera anticipada a través de los canales habilitados por la entidad. 👉 https://t.co/F9CImMX2LG pic.twitter.com/f7r5sXj1BB — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) June 17, 2026

¿Qué zonas del país presentan mayor cantidad de documentos de identidad caducados?

La entidad reveló que hay 1 953 154 DNI de adultos que se encuentran caducos. De estos, 535 876 DNI son de ciudadanos que residen en Lima. Además, 348 141 DNI de adultos caducados son de ciudadanos que viven en el exterior

Piura: 103 050 La Libertad: 98 387 Cajamarca: 74 893 Lambayeque: 68 354 Loreto: 66 474 Junín: 63 716 Arequipa: 62 745 Áncash: 60 648 Cusco: 59 712 Callao: 55 369 Huánuco: 45 995 San Martín: 45 085 Puno: 42 477 Ica: 40 492 Ucayali: 34 776 Amazonas: 29 574 Ayacucho: 27 058 Huancavelica: 17 967 Apurímac: 15 986 Pasco: 14 349 Tacna: 14 040 Tumbes: 12 124 Madre de Dios: 9 817 Moquegua: 6 049

¿Cómo realizar el trámite de renovación de DNI?

Para quienes opten por el trámite en línea, la entidad detalló que primero deben cancelar el costo de S/30 si es la primera vez que migran al DNI electrónico, o S/41 si ya cuentan con dicho documento y son mayores de edad. El pago puede efectuarse mediante Yape, Agente BCP, Banco de la Nación, Págalo.pe o a través de la página web de Reniec con tarjeta de crédito o débito.

Posteriormente, el ciudadano deberá instalar la aplicación DNI BioFacial para registrar su nueva fotografía, ingresar al sistema web de Reniec, completar sus datos personales y, finalmente, elegir la oficina donde recogerá su nuevo documento.

Ante estas cifras alarmantes que alcanzan a casi 2 millones de peruanos, el Reniec exhortó a los ciudadanos que puedan actualizar sus documentos de identidad que están vencidos.