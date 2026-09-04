Perú registra casi 3 mil denuncias por secuestro en siete meses: ¿Qué regiones concentran más casos?

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inseguridad continúa generando preocupación entre los ciudadanos. Una publicación del Ministerio Público reveló que, entre enero y julio de 2026, el Observatorio de Criminalidad de esta institución registró 2.999 denuncias por secuestro a nivel nacional. La cifra representa un promedio de 428 casos mensuales, aproximadamente 14 por día y uno cada hora.

El reporte permite conocer cómo se distribuyen las denuncias en diferentes distritos fiscales del país y evidencia que el delito no se concentra únicamente en una zona. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, Arequipa, Junín y La Libertad aparecen entre las regiones que concentran el mayor número de casos registrados durante los primeros siete meses del año.

Arequipa encabeza los registros

Según el gráfico presentado por el Ministerio Público, Arequipa acumula 373 denuncias por secuestro, convirtiéndose en el distrito fiscal con la cifra más alta entre los consignados en el reporte. Le sigue Lima Este, con 295 casos registrados durante el periodo analizado.

En tercer lugar aparece Junín, con 232 denuncias, mientras que La Libertad contabiliza 211. Lima Norte, por su parte, registra 190 casos. Estas cifras muestran la presencia de denuncias por este delito tanto en regiones del interior del país como en distintos sectores de Lima.

El dato resulta especialmente relevante debido a que los secuestros pueden estar vinculados a diferentes dinámicas criminales y afectar directamente la seguridad de las personas y sus familias. El registro del Ministerio Público permite dimensionar la cantidad de denuncias recibidas por las fiscalías durante este periodo.

🚨 ¡14 casos de secuestro al día en el Perú!

⚠️ Entre enero y julio de este año, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 2 999 denuncias por secuestro a nivel nacional. Arequipa, Junín y La Libertad son las regiones que condensan el mayor número de casos. pic.twitter.com/nkLIEnGaoE — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 4, 2026

Un secuestro cada hora

El dato nacional también permite observar la frecuencia con la que se presentan estas denuncias. De acuerdo con el cálculo difundido por el Observatorio de Criminalidad, los 2.999 casos registrados en siete meses equivalen a un promedio de 428 por mes, 14 por día y uno por hora.

La cifra corresponde a las denuncias registradas por el Ministerio Público entre enero y julio de este año, por lo que no debe interpretarse como una proyección para el resto de 2026. Sin embargo, permite advertir la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, investigación y persecución del delito.

Además, el reporte brinda información que puede servir para identificar los territorios donde se registra una mayor incidencia de denuncias y orientar los esfuerzos de las autoridades. La respuesta frente a este delito requiere coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras instituciones responsables de la seguridad ciudadana.

El Ministerio Público difundió estos datos como parte de su labor de seguimiento a la criminalidad en el país, ofreciendo un panorama sobre uno de los delitos que genera mayor preocupación entre la población.

Las 2.999 denuncias por secuestro registradas entre enero y julio reflejan una problemática que mantiene presencia en diferentes partes del territorio nacional. Arequipa concentra la mayor cifra del reporte, mientras que otras regiones como Junín y La Libertad también presentan números importantes. Estos registros evidencian la necesidad de mantener una respuesta articulada y permanente contra este delito.