Poder Judicial condena a 'El Italiano' a 35 años por crimen del cantante de cumbia Paul Flores

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial impuso 35 años de prisión a Pierre Panduro Verástegui, conocido como 'El Italiano', tras hallarlo responsable de la muerte del cantante Paul Flores.

La decisión fue emitida por los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte de Lima Este, que determinó que Panduro fue el autor material de los hechos que terminaron con la vida del integrante de Armonía 10.

Otros cuatro recibieron condenas

Además de Panduro, el tribunal impuso 16 años de prisión a Ángelo Piero Velásquez Moreno y Mariano Altamirano Ramos. En tanto, Jesús Acosta Jaramillo y Jorge Roy Reyes Miranda recibieron 15 años de cárcel por su participación en el crimen.

Las penas permitirían que los cuatro recuperen su libertad entre 2040 y 2041. Asimismo, la sala estableció una reparación civil de S/379.000, monto que deberá ser pagado por los sentenciados.

El ataque contra Armonía 10

El 16 de marzo de 2025, el bus que trasladaba a la agrupación Armonía 10 fue atacado a balazos en San Juan de Lurigancho. Durante el atentado, uno de los proyectiles impactó al vocalista Paul Flores García, conocido como 'El Ruso', quien posteriormente falleció.

Un crimen que conmocionó al país

La muerte de Paul Flores, integrante de Armonía 10, generó una fuerte reacción pública y puso nuevamente en debate la inseguridad que enfrentan artistas y trabajadores del transporte.

Con la sentencia, el Poder Judicial estableció responsabilidades penales contra cinco personas vinculadas al caso y determinó las penas correspondientes por su participación en el crimen.