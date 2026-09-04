Renzo Reggiardo en presentación de la Guardia Municipal: "Estamos dando un paso importante para fortalecer la seguridad"

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Lima presentó la Guardia Municipal en el óvalo Naranjal, en Los Olivos, con Renzo Reggiardo a la cabeza y representantes del sector transporte. El alcalde aseguró que esta implementación busca dar un nuevo golpe a la delincuencia y fortalecer la seguridad en distintos puntos de la capital

Reggiardo presenta la Guardia Municipal

Durante la presentación, Renzo Reggiardo estuvo acompañado por representantes de los transportistas, autoridades y especialistas vinculados al sector seguridad.

El alcalde explicó que esta nueva estrategia no estará enfocada únicamente en Los Olivos, sino que busca ampliar la vigilancia a diferentes zonas de la ciudad.

"Hoy vamos a dar un paso y estamos dando un paso sumamente importante para fortalecer la seguridad ciudadana de la ciudad", afirmó Reggiardo durante la actividad.

El burgomaestre también puso sobre la mesa una de las principales preocupaciones que vienen golpeando al transporte: las extorsiones y el crimen organizado. Según explicó, cientos de transportistas han sido afectados por esta situación.

"Esto no lo limitamos solamente a este sector, en toda la ciudad y no solamente son los vecinos de la zona norte, sino también de cientos, de cientos de transportistas que se han visto amenazados", sostuvo.

Renzo Reggiardo recordó además a los transportistas que han perdido la vida producto de la delincuencia y dejó clara la posición de la comuna frente a estos hechos: "Eso no lo vamos a seguir permitiendo".

Así funcionará la Guardia Municipal

Uno de los principales anuncios fue la puesta en funcionamiento del Centro de Monitoreo y Videovigilancia de Lima Norte, conocido como C2, desde donde se podrá vigilar alrededor de 44 kilómetros de vías metropolitanas.

"Ahora alrededor de 44 kilómetros de vías metropolitanas serán monitoreadas gracias a este Centro de Monitoreo y Videovigilancia de Lima Norte, el denominado C2", explicó el alcalde.

El lugar cuenta con 41 cámaras: 21 tienen capacidad de girar 360 grados y otras 20 son fijas. También dispone de siete kilómetros de fibra óptica, nueve puestos operativos, un puesto de supervisión y un video wall compuesto por seis pantallas.

Reggiardo detalló que toda esta infraestructura representa una inversión cercana al millón de soles. Además, destacó la recuperación del corredor seguro de Choquitanta, una zona que, según indicó, anteriormente registraba una fuerte incidencia delictiva.

"Era la zona de mayor incidencia delictiva producto de las extorsiones de la delincuencia, hoy eso se ha reducido casi a la mínima expresión, por no decir a cero", señaló.

La Guardia Municipal también contará con drones para labores de monitoreo, cámaras corporales o body cams y otros implementos de protección. El sistema estará conectado con la Policía Nacional para facilitar la atención de incidencias y permitir una respuesta más rápida ante posibles emergencias.

Con esta presentación, Renzo Reggiardo puso en marcha la Guardia Municipal como una estrategia para fortalecer la seguridad en Lima. El sistema combinará cámaras, drones, monitoreo permanente y agentes equipados para reforzar la vigilancia y enfrentar la delincuencia y las extorsiones que afectan a todos.