Padre del suboficial PNP fallecido en Trujillo: "Quiero limpiar la imagen de mi hijo, ha sido una buena persona"

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista exclusiva con Exitosa, Manuel Vela, padre del suboficial PNP Diego Vela que murió en Trujillo, solicitó que dejen descansar en paz a su hijo y que no se expongan datos que no son fidedignos, por lo que quiere limpiar su imagen.

Padre del suboficial PNP quiere limpiar su imagen

El padre del suboficial PNP fallecido, Diego Vela pidió que se esclarezcan las circunstancias relacionadas con su hijo y rechazó las versiones que, según afirmó, no corresponderían a la verdad. Asimismo, señaló que busca limpiar la imagen del agente policial y pidió que se le permita descansar en paz.

"Lo único que yo pido es que se aclaren estas cosas, que se aclare, así como nosotros la tenemos clara, que no hablen cosas que no son. Quiero limpiar la imagen de mi hijo porque déjenlo descansar en paz", expresó el padre del suboficial.

Siguiendo esa línea, el progenitor del fallecido defendió la imagen de su hijo y aseguró que quienes lo conocieron pueden dar fe de que era una buena persona. Asimismo, destacó su trayectoria como deportista y cuestionó las versiones que, según afirmó, causan un profundo dolor a su familia.

"Mi hijo ha sido una buena persona, y la gente que lo conoce lo sabe: sus colegas, todos saben cómo ha sido él. No se metía con nadie. Era un joven deportista y jugó en equipos de liga en Chimbote. Que piensen en el dolor que siente su madre, que cada día llora, a cada instante, al escuchar esas barbaridades que dicen", manifestó.

¿Cuál era la información inexacta que se había dado sobre la muerte del suboficial?

Como parte de su declaración en exclusiva para Exitosa, la tía del suboficial PNP fallecido Diego Vela, Julliana Rodríguez, detalló que el agente policial que ayudó a su sobrino y lo movilizó al hospital afirmó en el acta preliminar que al parecer la víctima habría sufrido impacto de bala. Esta versión se verifica y arroja los resultados reales por medio del examen médico legal.

"Esta información tendenciosa surge del acta policial, la cual está basada solo en una hipótesis. El policia que auxilia a mi sobrino y lo traslada al hospital, menciona 'al parecer fue impactado por impacto balístico'. ¿Qué significa 'al parecer'? Es una presunción. Esa acta policial se corrobora con el examen médico legal, y se desbarató", declaró.

Finalmente, el padre del suboficial PNP fallecido en Trujillo, Diego Vela, afirmó que busca limpiar la imagen de su hijo