Jefferson Farfán podría ir a prisión por este motivo que Magaly Medina sacó a la luz

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán atraviesa un nuevo problema judicial luego de que Magaly Medina sacara a la luz que el exfutbolista no habría cumplido correctamente con una terapia psicológica que le fue ordenada por la autoridad. El asunto, relacionado con el proceso de Darinka Ramírez, ahora podría pasar a mayores.

Magaly Medina expone caso de Jefferson Farfán

Todo empezó con las medidas dictadas por el 15.º Juzgado de Familia, subespecialidad en Violencia contra la Mujer, dentro del proceso relacionado con Darinka Ramírez.

Entre las disposiciones establecidas estaba que Jefferson Farfán debía acudir a terapias psicológicas y, además, presentar los documentos correspondientes para demostrar ante el juzgado que estaba cumpliendo con lo ordenado.

Sin embargo, según la documentación que Magaly Medina mostró en su programa Magaly TV, La Firme, lo presentado por el exjugador habría sido considerado insuficiente por la autoridad judicial. Es decir, el tema no habría quedado cerrado con los papeles entregados por la 'Foquita'.

La conductora de espectáculos puso especial atención en este punto y cuestionó que Farfán no hubiera acreditado de manera suficiente el cumplimiento de las terapias. Incluso lanzó una pregunta directa al exfutbolista: "¿Acudiste a tus terapias, sí o no?".

Magaly también cuestionó el silencio de quienes suelen defender al exseleccionado peruano y deslizó que este presunto incumplimiento podría responder a un descuido o a una falta de atención frente a las disposiciones judiciales.

Expediente de Farfán pasa al Ministerio Público

El panorama se puso más serio cuando el Juzgado de Familia decidió ejecutar el apercibimiento y remitir copias del expediente al Ministerio Público.

Esta decisión abre la puerta a que se evalúe una posible investigación penal contra Jefferson Farfán por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

El abogado Ysrael Castillo explicó que, de acuerdo con lo expuesto, este delito puede contemplar una pena de hasta ocho años de cárcel. Ojo, esto no quiere decir que Jefferson Farfán haya sido condenado ni que ya tenga una sentencia que determine su ingreso a prisión.

Lo que ocurre por ahora es que el caso podría entrar a una nueva etapa, esta vez en el Ministerio Público, donde corresponderá evaluar si existen elementos para iniciar las acciones que correspondan.

De esta manera, un proceso que inicialmente se encontraba dentro del ámbito familiar podría terminar teniendo también una arista penal. Todo dependerá de lo que determinen las autoridades durante las siguientes diligencias.

Así, Jefferson Farfán podría enfrentar una investigación penal por el presunto incumplimiento de una terapia psicológica, caso que también ha sido comentado por Magaly Medina. Sin embargo, aún no existe una condena ni está definido que vaya a prisión.