Gato con 29 dedos: felino supera merca Guinness y hace historia en Estados Unidos

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Erebus Anomaly, un gato Maine Coon de Wisconsin, Estados Unidos, hizo historia al registrar 29 dedos y convertirse en el nuevo poseedor del récord Guinness por la mayor cantidad de dedos en un gato. La marca fue reconocida oficialmente en mayo del 2026, según registros publicados oficialmente.

Erebus supera una marca vigente desde 2002

El felino pertenece a Kendra Vandenbloomer y Hunter Nett, propietarios de BlueNorthern Maine Coons, y nació con una característica poco común. Erebus tiene ocho dedos en una pata y siete en cada una de las otras tres, según el registro oficial de Guinness World Records.

Según Guinness World Records, la marca fue medida el 13 de mayo del 2026 en Kaukauna, Wisconsin. Con 29 dedos, Erebus superó el récord anterior de 28, que había permanecido vigente desde 2002. La organización identifica al animal como actual poseedor oficial del registro mundial.

El gato recibió el récord Guinness

La cantidad de dedos de Erebus está relacionada con la polidactilia, una condición genética que puede provocar dedos adicionales en los gatos. Esta característica aparece con frecuencia en los Maine Coon. El caso del felino estadounidense representa el mayor número documentado oficialmente hasta ahora en gatos.

El récord anterior pertenecía a Jake, un gato de Canadá que alcanzó 28 dedos en 2002. Durante 2026, Toby, un gato de Michigan, igualó esa cifra. Sin embargo, Erebus consiguió superar ambos registros al alcanzar un total de 29 dedos en sus cuatro patas.

Radiografía.

Una emergencia médica ayudó a comprobar su récord

Antes de obtener el reconocimiento, Erebus atravesó una emergencia médica cuando era cachorro. El gato sufrió una neumonía provocada por aspiración y recibió atención veterinaria. Durante ese episodio se realizaron radiografías que posteriormente ayudaron a documentar la cantidad de dedos del felino ante Guinness.

Las imágenes médicas fueron utilizadas como parte de la documentación presentada ante Guinness World Records. El material permitió respaldar la evaluación de sus extremidades y acompañó el proceso que terminó con el reconocimiento oficial del récord. La medición definitiva estableció los 29 dedos del animal.

Nació con polidactilia

Erebus es propiedad de Kendra Vandenbloomer y Hunter Nett, quienes también están vinculados a BlueNorthern Maine Coons. El animal permanece bajo su cuidado después de conseguir el reconocimiento mundial. Su historia fue difundida internacionalmente tras la confirmación del nuevo récord Guinness para gatos.

El registro oficial señala que Erebus logró el título de mayor cantidad de dedos en un gato en Kaukauna, Wisconsin. La organización establece que son 29 en total y fija el 13 de mayo del 2026 como la fecha de la medición reconocida oficialmente por Guinness.