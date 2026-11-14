Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este sábado 14 de noviembre?

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de hoy, 14 de noviembre, en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Dólar hoy en Perú: precio Sunat este 14 de noviembre

¿Es el mejor momento para cambiar dólares por soles o viceversa? Miles de fieles buscan la forma de ver de cerca al papa León XIV en Perú como parte de su gira apostólica, pero no dejan de lado el mantenerse informados sobre cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano, precisamente en la apertura de la jornada de este sábado 14 de noviembre, para tomar mejores decisiones financieras.

Identificar el valor actual de la moneda extranjera en Perú permite a inversionistas, empresarios y ciudadanía en general, saber si es el momento ideal para pagar una deuda con el "bilellete verde" o calcular el valor real de sus ahorros.

Así que para cuidar mejor su poder adquisitivo y evitar pérdidas, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: cotización de compra y venta este viernes 13 de noviembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3,398 S/ 3,404

Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat, revelan una leve variación a la baja en comparación con el día de ayer, viernes 13 de noviembre, donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/ 3,401 y la venta tenía un precio de S/ 3,407.

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo hoy?

Ten en cuenta que el comportamiento del dólar puede variar en el transcurso del día debido a distintos factores locales e internacionales, entre ellos, conflictos geopolíticos, las decisiones de política monetaria y las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), así como la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) o precio de las commodities.

Por ello, antes de realizar alguna transacción con la divisa estadounidense en Perú, también sería ideal que conozcas a cuánto cotiza la moneda en el mercado paralelo o casas de cambio, que se ve influenciada por la ley de oferta y demanda.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña es el siguiente para la mañana de este sábado 14 de noviembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,390 | Venta S/ 3,410.

Cotización del dólar en el mercado paralelo.

Así cerró el precio del dólar ayer en Perú, según el BCRP

Mantener un dólar estable es clave para preservar la confianza, controlar la inflación y asegurar el crecimiento económico sostenido en el Perú. Por ello, además de lo señalado por Sunat, es recomendable descubrir a cuánto cerró el dólar ayer, 13 de noviembre, según el BCRP.

En S/ 3,4050, (con una apertura de S/ 3,3950), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4014, con un máximo de S/ 3,4070 y un mínimo de S/ 3,3970.

En un entorno económico dinámico, estar informado sobre el tipo de cambio del dólar es clave para la estabilidad financiera, individual y colectiva. Por ello, te revelamos el precio y el tipo de cambio del dólar para la compra y venta en el mercado paralelo y la Sunat hoy en Perú.