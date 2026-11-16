Partidos de HOY, lunes 16 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 15 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Se juega la décimoséptima fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:

1:00 p.m. | UTC vs. Los Chankas — L1 MAX

— L1 MAX 3:15 p.m. | Cusco FC vs. ADT — L1 MAX

— L1 MAX 3:15 p.m. | Deportivo Moquegua vs. Atlético Grau — L1 MAX

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Partidos de la UEFA Nations League HOY

Culmina la sexta fecha de la fase de liga, hay ocho partidos programados:

10:00 a.m. | Islas Feroe vs. Moldavia — Disney+

— Disney+ 10:00 a.m. | Kazajistán vs. Eslovaquia — Disney+

— Disney+ 12:00 p.m. | Islandia vs. Luxemburgo — Disney+

— Disney+ 12:00 p.m. | Estonia vs. Bulgaria — Disney+

— Disney+ 12:00 p.m. | Lituania vs. Liechtenstein — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Grecia vs. Serbia — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Suiza vs. Escocia — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Alemania vs. Países Bajos — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Gibraltar vs. Malta — Disney+

— Disney+ 2:45 p.m. | Macedonia del Norte vs. Eslovenia — Disney+

Partidos del Torneo Clausura Uruguayo HOY

Se disputa la etapa eliminatoria de la Segunda División peruana con un encuentro muy parejo:

6:00 p.m. | Montevideo Wanderers vs. Juventud — Disney+

😋 El menú de la decimocuarta fecha ☑️ #FábricaDeTalentos🌎 https://t.co/4zmWA3RVHW — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) November 11, 2026

Este lunes 16 de noviembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1, la UEFA Nations League y torneos locales internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.