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Partidos de HOY, lunes 16 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, lunes 16 de noviembre llegan con una jornada cargada de fútbol. La Liga 1, la UEFA Nations League, entre otros, tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, lunes 16 de noviembre
Programación de partidos de hoy, lunes 16 de noviembre (Composición Exitosa)

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/11/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 15 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Se juega la décimoséptima fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:

  • 1:00 p.m. | UTC vs. Los Chankas — L1 MAX
  • 3:15 p.m. | Cusco FC vs. ADT — L1 MAX
  • 3:15 p.m. | Deportivo Moquegua vs. Atlético Grau — L1 MAX

Partidos de la UEFA Nations League HOY

Culmina la sexta fecha de la fase de liga, hay ocho partidos programados:

  • 10:00 a.m. | Islas Feroe vs. Moldavia — Disney+
  • 10:00 a.m. | Kazajistán vs. Eslovaquia — Disney+
  • 12:00 p.m. | Islandia vs. Luxemburgo — Disney+
  • 12:00 p.m. | Estonia vs. Bulgaria — Disney+
  • 12:00 p.m. | Lituania vs. Liechtenstein — Disney+
  • 2:45 p.m. | Grecia vs. Serbia — Disney+
  • 2:45 p.m. | Suiza vs. Escocia — Disney+
  • 2:45 p.m. | Alemania vs. Países Bajos — Disney+
  • 2:45 p.m. | Gibraltar vs. Malta — Disney+
  • 2:45 p.m. | Macedonia del Norte vs. Eslovenia — Disney+

Partidos del Torneo Clausura Uruguayo HOY

Se disputa la etapa eliminatoria de la Segunda División peruana con un encuentro muy parejo:

  • 6:00 p.m. | Montevideo Wanderers vs. Juventud — Disney+

Este lunes 16 de noviembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1, la UEFA Nations League y torneos locales internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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