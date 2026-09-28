Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: así cotiza este lunes 28 de septiembre

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio del dólar en el mercado cambiario peruano según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y en el mercado paralelo hoy, lunes 28 de septiembre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El dólar continúa siendo uno de los principales indicadores seguidos por ciudadanos, empresas e inversionistas debido a su impacto en diferentes actividades económicas. Así que si estás pensando en comprar o vender la divisa en el mercado cambiario peruano hoy, lunes 28 de septiembre, lo ideal sería identificar cuál es su comportamiento actual.

Revisar las tasas de la moneda estadounidense en Perú te permitirá saber si es el mejor momento para realizar operaciones y elegir la opción que corresponda para cuidar tu poder adquisitivo.

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3,416 S/ 3,425

Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor, ni feriados. Además, recuerda que la cotización puede registrar variaciones durante el desarrollo de la jornada debido al comportamiento de la oferta y demanda de dólares en el mercado peruano.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy

Si deseas realizar pagos o planificar determinadas operaciones con dólares, debes identificar también el precio de la moneda no solo en el mercado oficial, sino también en las casas de cambio o el mercado paralelo, ya que puede ser diferente al tipo de cambio promedio reportado por las entidades oficiales.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda, es el siguiente para esta mañana del lunes 28 de septiembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,390 | Venta S/3,420.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

Recuerda que el precio del dólar en Perú puede variar conforme pasen las horas debido a distintos factores locales e internacionales. Entre los principales destacan:

Política monetaria en EE.UU.: Cuando la FED sube las tasas de interés, el dólar suele fortalecerse.

Cuando la FED sube las tasas de interés, el dólar suele fortalecerse. Precio de las commodities : El Perú es un país exportador de minerales como el cobre y el oro, cuyos precios influyen directamente en el flujo de dólares al país.

El Perú es un país exportador de minerales como el cobre y el oro, cuyos precios influyen directamente en el flujo de dólares al país. Factores políticos internos: Cambios en el gobierno, protestas o incertidumbre política pueden generar volatilidad en el tipo de cambio.

Cambios en el gobierno, protestas o incertidumbre política pueden generar volatilidad en el tipo de cambio. Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): Para evitar fluctuaciones abruptas, el Banco Central puede intervenir vendiendo o comprando dólares.

Por ello, quienes requieran comprar o vender el dólar en Perú durante este lunes 28 de septiembre deben verificar el precio actualizado directamente con su banco, casa de cambio o plataforma de operaciones antes de concretar una transacción.