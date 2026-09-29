Reniec actualiza tasas y códigos de pago: conoce cuánto cuesta cada trámite de DNI y actas

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Reniec recordó a la ciudadanía que, antes de iniciar determinados trámites, es necesario realizar el pago de la tasa correspondiente. Por ello, ha actualizado su lista de montos y códigos según cada procedimiento.

¿Qué trámites se pueden hacer en el Reniec y cómo realizarlos?

A través de la plataforma digital del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los ciudadanos pueden gestionar diversos procedimientos relacionados con su documentación personal y registros civiles. Entre ellos se encuentran el duplicado de DNI, copias certificadas de actas, rectificación de estado civil y renovación de DNI.

Para realizar estos trámites, los usuarios pueden ingresar a la plataforma de Identidad del Reniec y seleccionar el procedimiento que necesitan efectuar. La entidad recomienda verificar previamente la tasa y el código de pago correspondiente para evitar inconvenientes durante el proceso.

📢 Antes de iniciar tu trámite, realiza el pago de la tasa correspondiente mediante Yape, Agente BCP o https://t.co/xtKA1Kc2Ar.



A través de la web del Reniec puedes efectuar:

🔹 Duplicado de DNI.

🔹 Copias de actas.

🔹 Rectificación de estado civil.

🔹 Renovación de DNI.



Haz tu... pic.twitter.com/0rtSe3mpOw — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) September 28, 2026

¿Cuáles son los montos de pago actualizados?

En el caso de las personas que cuentan con DNI electrónico, la información difundida por Reniec detalla diferentes tarifas. Por ejemplo, el duplicado de DNI vía web tiene un costo de S/33, mientras que el duplicado realizado en agencia tiene una tasa de S/35. La rectificación de nombres, apellidos y otros datos del estado civil también tiene un costo de S/35.

Asimismo, la actualización de imágenes y datos tiene una tarifa de S/41, mientras que la actualización del domicilio, de acuerdo con la modalidad indicada, tiene un costo de S/34. La emisión de nuevos certificados digitales tiene una tasa de S/6.60, mientras que la renovación del DNI electrónico asciende a S/41.

También, Reniec establece tarifas para certificados y copias de actas. La certificación de inscripción en el registro de personas naturales tiene un costo de S/4.50, mientras que la certificación de nombres iguales asciende a S/10.

Por su parte, la autenticación de actas emitidas por una municipalidad tiene una tarifa de S/31. En tanto, la copia certificada de actas vía web cuesta S/10.30, mientras que la copia certificada de actas antiguas en agencia tiene una tarifa de S/12.

Modalidad de pago

Este procedimiento puede efectuarse mediante Yape, Agente BCP o Págalo.pe, de acuerdo con el servicio que se requiera.

Finalmente, el Reniec precisó que los pagos mediante billeteras digitales requieren generar previamente un ticket. Además, con la información difundida, la población puede consultar los montos, códigos y requisitos en la plataforma oficial antes de realizar cada trámite de DNI y actas.