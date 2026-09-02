Precio del dólar HOY en Perú: así cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este 2 de septiembre

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú. Conoce cuál es el precio actual y la cotización del tipo de cambio en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en la apertura de la jornada de este miércoles 2 de septiembre para cuidar tu poder adquisitivo.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Así cotiza

Mantenerse informado sobre el precio y tipo de cambio del dólar en Perú este miércoles 2 de septiembre, te permitirá tomar mejores decisiones económicas si están pensando en realizar alguna operación con esa moneda extranjera en el mercado cambiario peruano.

Recuerda que el valor de la divisa puede variar en el transcurso del día debido a que se ve influenciado por diversos factores nacionales e internacionales; entre ellos, el comportamiento de los mercados internacionales, las decisiones de política monetaria y las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), la intervención del BCRP, precio de las commodities.

Por ello, es ideal identificar desde temprano cuál es el comportamiento del dólar y la cotización del tipo de cambio para evitar pérdidas o afectaciones si buscas comprar o vender la moneda hoy. Una entidad que te permite identificar el precio oficial de la divisa es la Sunat, que te mostramos a continuación:

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: revisa cuál es el tipo de cambio este martes 1 de septiembre Lee también COMPRA VENTA S/3,360 S/3,368

Estos valores reflejan que el precio del dólar presentó una leve variación al alza, en comparación al día de ayer, martes 1 de septiembre, donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/ 3,357; mientras que la venta presentaba un valor de S/ 3,367.

Tipo de cambio del dólar paralelo: ¿subió el precio?

Inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general que buscan realizar operaciones con dólares este miércoles, no dudan en averiguar cuál es el valor actual de la moneda extranjera en Perú en el mercado oficial, pero también en el mercado paralelo o las casas de cambio, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda.

Comparar los precios les permitirá tomar mejores decisiones y anticiparse al entorno fluctuante. Por ello, revelamos cuál es el valor actual del dólar paralelo u 'Ocoña' en la apertura de la jornada de este miércoles 2 de septiembre, según el portal de cuántoestáeldólar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,350 | Venta S/ 3,370.

Cotización del dólar paralelo este 2 de septiembre.

Así cerró el dólar ayer, 1 de septiembre, en Perú

Las personas que necesitan conocer el precio del dólar hoy en Perú pueden consultar fuentes oficiales y entidades financieras antes de realizar una operación, entre ellas el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Banco de la Nación y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

De acuerdo ala entidad liderada actualmente por Julio Velarde, el dólar cerró ayer con un precio de 3,3620 (con apertura de 3,3750), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3635, con un máximo de 3,3710 y un mínimo de 3,3600.

En ese sentido, identificar cuál es el precio del dólar hoy en Perú y la cotización del tipo de cambio te permitirá cuidar mejor tu dinero y saber si es el mejor momento para realizar operaciones con esa divisa en la apertura de la jornada de este miércoles 2 de septiembre.