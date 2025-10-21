Roban en más de 3 ocasiones comedor popular "Señor de los Milagros" en SJL: Se llevaron desde ollas hasta un balón de gas

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La delincuencia en Lima Metropolitana parece no tener límites. Esto quedó confirmado luego que el comedor popular 'Seño de los Milagros' sufriera el robo, hasta en 3 oportunidades, de los objetos de valor que tenía en su local ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a las madres de familia que laboran en este comedor, los facinerosos realizaron perforaciones en diversas partes del lugar para poder ingresar sobre la madrugada y llevarse lo que encontraron a su paso. A pesar de la ayuda social que brinda, los criminales no dudaron en llevarse hasta los utensilios de cocinada y el balón de gas que utilizaban para la preparación de los alimentos.

Roban comedor popular hasta 3 veces en SJL

Los hechos se dieron en solo este mes de octubre a pesar de que el comedor popular fue bautizado como 'Señor de los Milagros'. El primer robo se dio el 9 de este mes sustrayendo el poco dinero en efectivo que había en el lugar y otros objetos.

Por suerte, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho les entregó una caja de menaje para que puedan continuar con su atención. Sin embargo, el 12 del presente los ladrones volvieron a ingresar robando lo poco que queda. Para colmo de males, el último sábado 18 de octubre se registró un nuevo robo que finalmente los dejó sin poder operar.

"Lastimosamente el comedor ha sufrido 3 robos en el último mes, como ustedes ven no hay nada, se llevaron casi todos. Se llevaron platos, cubiertos. En el primer robo, la Municipalidad nos dio una caja de cubiertos y todo eso se han vuelto a llevar. El 9, el 12 y este sábado que fue la última donde nos dejaron sin nada para poder cocinar", indicó uno de los beneficiarios.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En el distrito de San Juan de Lurigancho, delincuentes robaron en más de tres ocasiones a comedor popular "Señor de los Milagros". Se llevaron utensilios, ollas, balones de gas y dinero efectivo.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552... pic.twitter.com/ma8UZSeAxr — Exitosa Noticias (@exitosape) October 21, 2025

60 personas fueron afectadas tras robo a este comedor popular

Lamentablemente, este último hecho delictivo los dejó sin poder continuar sus operaciones por lo que 60 personas en situación de vulnerabilidad se han visto perjudicadas. Por ello, hicieron un pedido a las autoridades para que puedan donar los objetos robados y volver a sus funciones.

"Desde el lunes ha dejado de funcionar este comedor. Hay 60 personas, muchas de ellas son personas con discapacidad, adultos mayores que vienen de los cerros, indigentes que se coordina con la Municipalidad para brindarle alimentos, pero han dejado de percibirlos", añadió.

De esta manera, sujetos roban 3 veces en 1 meses el comedor popular 'Señor de los Milagros' en San Juan de Lurigancho.